¿Agustín Fernández admite noviazgo con Imelda Tuñón? Influencer rompe el silencio sobre su relación

Desde hace varios días, se ha venido especulando que Agustín Fernández e Imelda Garza presuntamente tienen una relación romántica, algo que ha sido muy criticado debido a que, previo a esto, se le había visto a la exnuera de Maribel Guardia besándose con un chico misterioso, quien se rumorea que sería su pareja sentimental.

En medio de tanta especulación, Agustín Fernández rompe el silencio y habla de su verdadera relación con la exparticipante de ‘La academia Venga la alegría’. También dio detalles de cómo la habría conocido, ¿admitió el noviazgo?

¿Por qué se dice que Agustín Fernández e Imelda Tuñón son novios?

Hace algunos días, se viralizó una serie de imágenes en las que se podía ver a Imelda Tuñón y Agustín Fernández bailando y conviviendo en una fiesta. Si bien no se ve que se estén besando o abrazando en las fotos, muchos consideran que ambos mostraban una “actitud coqueta”.

Aunado a todo esto, empezó a circular el rumor de que, presuntamente, existe un video en el que se podría ver a las celebridades dándose un beso. Aunque la existencia de este presunto clip sigue siendo una especulación, solo fortaleció la idea del supuesto romance entre ellos.

Incluso, algunos usuarios le “advirtieron” a Tuñón que probablemente Agustín solo la estaría “buscando” para “quedarse con su dinero”.

Tuñón no se ha pronunciado ante su supuesta relación con Fernández. Sin embargo, poco después de que se hicieran públicas unas fotos en las que se le ve besándose con un hombre misterioso en un bar de la CDMX, sugirió que estaría con una persona que entiende que su prioridad siempre será su hijo.

“Estoy feliz. Mientras no afecte a mi hijo ni a mi familia, mientras (sea) una persona respetuosa, una persona como digna de mí, porque yo no agarro cualquier pelafustán, bueno, solamente me tocó una vez, ya lo vieron en entrevistas. Él ya lo sabe. Fuera de eso, no le puedo decir más”, expresó.

¿Agustín Fernández confirma noviazgo con Imelda Tuñón?

En una reciente entrevista, Agustín Fernández sostuvo que no tenía una relación sentimental con Imelda Tuñón. Manifestó que había coincidido con ella en una fiesta y convivieron un rato, pero solo eso.

Sobre la existencia del presunto video en el que supuestamente se estarían dando un beso, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, entre risas, admitió que “no recordaba haber besado a nadie” en el evento, reiterando que solo tiene una relación cordial con Imelda.

Para finalizar, indicó que, al menos por el momento, no está en sus planes tener una pareja. afirmó que su deseo ahora es enfocarse en su carrera profesional y “hacer dinero”, pues, para él, el amor está “en segundo plano”.

¿Agustín Fernández miente sobre su verdadera relación con Imelda Tuñón?

Previo a la aclaración de Agustín Fernández, Nicola Porcella, quien es gran amigo del argentino, fue cuestionado sobre lo que sabía acerca de la relación entre Fernández e Imelda. De manera contundente y clara, indicó que ya le había preguntado por esta situación y el influencer le negó todo.

“No, yo ya le pregunté y me dijo: ‘Estaba bailando, ¿qué voy a estar saliendo con alguien? No’. Yo estuve el sábado con él, le dije: ‘Me hubieras avisado que salías con alguien para no presentarte tantas amigas’. Me dice: ‘Estás loco. Nada más estaba bailando’. Agustín es tremendo. Un tipazo” Nicola Porcella

Aprovechó para decir que, pese a los problemas que han tenido en el pasado, tanto ellos como Wendy Guevara siguen siendo buenos amigos y continúan reuniéndose cada tanto: “Agustín es una gran persona”, dijo.

