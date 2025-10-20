Maribel Guardia vs Imelda Tuñón: Se ven las caras en los juzgados por la herencia de Julián Figueroa

La tarde de hoy, 20 de octubre, Maribel Guardia y Marco Chacón se vieron las caras con Imelda Garza Tuñón en los juzgados para conciliar sobre la herencia del fallecido Julián Figueroa. Los tres famosos están compareciendo. ¡Te mostramos las primeras imágenes en exclusiva!

Maribel Guardia en los juzgados para tratar temas acerca de la herencia de Julián Figueroa. / Francisco Mancera

Entre los bienes que comprende el patrimonio del fallecido hijo de la costarrisence se incluye el rancho que le dejó su padre Joan Sebastian. Los primeros en rendir declaración fueron Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón. Recordemos que este último ha estado en el ojo del huracán luego que el abogado de Imelda Tuñón señalara que el testamento que se dijo que dejó Figueroa sería falso.

¿Marco Chacón está problemas por presunta la falsificación del testamento de Julián Figueroa?

Imelda Tuñón en el juzgado con su abogado para revisar temas relacionados con la herencia de Julián Figueroa / Francisco Mancera

Cabe destacar que mucho se ha especulado sobre los bienes que le heredó Julián Figueroa a su hijo con Imelda Tuñón, quien sería la albacea del menor al ser su madre. La disputa sobre esta situación no ha sido sencilla y todo apunta a que seguirá dando de qué hablar.

Información en proceso...