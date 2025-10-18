Maribel Guardia deja su casa por seguridad y explica por qué no puede despedirse de su hijo, Julián Figueroa

En un encuentro reciente con la prensa, la actriz Maribel Guardia compartió que atraviesa un cambio importante en su vida: la decisión de mudarse de su casa, la misma donde vivió momentos inolvidables junto a su hijo, el fallecido Julián Figueroa. Conmovida, la actriz confesó que llevará consigo las cenizas de Julián, aunque aún no ha tomado la decisión final sobre su destino.

Maribel Guardia confiesa qué lleva siempre consigo para recordar a Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Por qué Maribel Guardia decidió mudarse de casa?

La actriz explicó que el principal motivo de su mudanza es la seguridad. Maribel Guardia reveló que en su antigua casa era común que la gente supiera exactamente dónde vivía, lo que en varias ocasiones la hizo sentir vulnerable.

“Porque todos sabían dónde vivo, exactamente. Cualquier problema que tenía estaban todos parados en la reja y yo metida debajo del carro con el chófer ahí medio matándome. Ay, no, eso no es vida”. Maribel Guardia

Aunque aseguró que siente nostalgia por dejar el lugar donde formó tantos recuerdos con su familia, también reconoció que la vida implica adaptarse a los cambios:

“Es una mezcla de emociones, porque también adoraba mi casa, la adoro y la voy a querer siempre. Es difícil dejarla, pero también fluir es bueno. Yo creo que la vida son cambios constantes y hay que adaptarse”. Maribel Guardia

Pese a su mudanza, Maribel afirmó que no planea vender ni rentar la propiedad, pues guarda en ella muchos recuerdos de Julián y de su nieto, quien también pasó parte de su infancia en ese hogar.

Maribel Guardia sorprendió al confesar cuál es el objeto que jamás se quita y que la mantiene unida espiritualmente a su hijo Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Qué hará Maribel Guardia con las cenizas de Julián Figueroa?

Maribel Guardia confirmó que se llevará las cenizas de su hijo a su nuevo domicilio, aunque admitió que el proceso para depositarlas en su nicho ha sido más difícil de lo que pensaba.

“Ya tengo el nicho, ya tiene el nombre de Julián, y ya solo es cuestión de que yo me decida a hacerlo. Mi mente me dice: ‘Ya tienes que hacerlo’. Mi corazón me dice: ‘No puedes hacerlo’. Pero tengo que fusionarlos a los dos. Un poquito de más de tiempo, ya lo voy haciendo” Maribel Guardia

¿Cómo enfrenta Maribel Guardia su cambio de casa tras la pérdida de su hijo?

A más de dos años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia continúa enfrentando su ausencia con fortaleza y cariño. Aunque reconoce que el dolor no desaparece, se mantiene activa en su carrera artística y agradece las muestras de apoyo de sus seguidores.

“La verdad es que vive en mi corazón. Nadie sabe esto hasta que lo vive”, comentó conmovida. La intérprete aseguró que su nueva etapa está llena de sentimientos encontrados: tristeza por dejar atrás su antiguo hogar, pero también esperanza por adaptarse a los cambios. Además, reafirmó que cada paso que da está guiado por el amor hacia su hijo y su familia.

En sus propias palabras, Maribel define este proceso como una oportunidad de “fluir” y reencontrarse consigo misma, sin dejar de lado la memoria de Julián, a quien sigue recordando como una parte esencial de su vida.

