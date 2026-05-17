Niurka responde al hermano de ‘HotSpanish’ tras ataque por polémica en ‘La mansión VIP’: “Que se limpie el c…”

En este martes de TVNotas, te compartimos una entrevista realizada a Samuel González Manzo, hermano de ‘HotSpanish’. El empresario no dudó en arremeter contra Niurka Marcos por todas las cosas que dijo sobre el influencer y su proyecto, ‘La mansión VIP’.

Como era de esperarse, la llamada ‘Mujer escándalo’ no se quedó callada y lanzó una contundente respuesta a Samuel, a quien considera un “chamaco que no sabe limpiarse el cu…”. Te contamos los detalles.

HotSPanish / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Niurka y ‘HotSpanish’?

Roberto González, nombre real de ‘HotSpanish’, invitó a Niurka y su novio, Bruno Espino, a que formaran parte de su reality digital ‘La mansión VIP’. Todo parecía ir bien, incluso la pareja se dijo feliz de estar en el proyecto y hasta incentivaba a la gente para que los apoyaran durante su estancia.

Las cosas se complicaron durante la primera semana. Niurka dijo que, supuestamente, había favoritismos hacia Sol León y Eli Esparza. Tras ser de las primeras nominadas junto a su pareja, manifestó su deseo de irse.

Cuando se reveló que era la primera eliminada por falta de votos, la cubana no solo insultó al proyecto, sino también a ‘HotSpanish’ y no permitió que Bruno se quedara en el show, pese a ser uno de los salvados.

Cuando ambos estuvieron afuera, subió una serie de historias a Instagram acusando al show de fraude, pues presuntamente no solo había “favoritismos”, sino que también hubo “irregularidades” en su contrato. Tuvo que bajar sus posts luego de que, aparentemente, recibiera advertencias legales por parte de la abogada del influencer.

Algo que llamó mucho la atención de esta situación fue que ‘HotSpanish’ comenzara a sentirse mal de salud. Como Niurka practica la brujería, se llegó a teorizar que ella le habría hecho “algo” al creador de contenido.

Niurka sale de La mansión VIP / Redes sociales

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¿Qué dijo el hermano de ‘HotSpanish’ sobre Niurka?

En entrevista para TVNotas, el hermano de ‘HotSpanish’ se dijo muy enojado por la forma en la que Niurka insultó al influencer y a su proyecto. Aseguró que la cubana debería estar “agradecida” de que Roberto le haya dado trabajo, ya que, a su considerar, hace tiempo que se volvió alguien irrelevante.

“Yo sí soy una persona explosiva. Esa pen… pensó que ella era la del rating, y está demostrado que no ha sido así. Pin… vieja anciana. Que no venga a ca… el palo. Ni quién la pele. Lo hizo para humillar a mi carnal. Muy ver… con su trayectoria, pero ella no tiene una marca de tequila que se haya convertido en la más vendida en todo México. Ella no ha ganado como influencer de TikTok por 2 años consecutivos. La señora se quedó en el tiempo de las novelas”, indicó.

Aunque reconoció estar preocupado de que la actriz presuntamente le haya hecho “brujería” a su hermano, aseguró que confían en Dios para que nada pase.

“Le comenté a mi carnal: ‘No le hagas caso a esa bruja. Haremos una oración por ti’. Esa religión es de amarres y brujerías, pero nosotros tenemos a Cristo”, puntualizó.

Hermano de HotSpanish / Francisco Mancera, cortesía del creador de contenido, IG: @hotSpanishreal y redes sociales

Así respondió Niurka a los insultos del hermano de ‘HotSpanish’

Recientemente, el periodista Gustavo Adolfo Infante contactó a Niurka para preguntarle su opinión acerca de lo dicho por el hermano de ‘HotSpanish’. En respuesta, la celebridad dijo no sentirse agraviada. Y es que afirmó que a Samuel le hace falta “un posgrado” para poder ofenderla.

“Bueno, dile que te necesita esa cosita. Mi vida, chiquito, bonito, que apenas no se sabe limpiar el cu…, todavía se deja mi… en los pliegues. Dile que le quedó chiquita la ofensa, que, en las redes, le han ganado, que está muy pen… Tiene que pasar un posgrado para ofenderme a mí, el pen… ese”. Niurka

Hasta el momento, el hermano del influencer no le ha respondido. En tanto que los usuarios ya tomaron bandos; algunos respaldaron a la actriz y aseguraron que Samuel solo quiere “colgarse”, mientras que otros le dieron la razón al empresario y opinan que la cubana es “vulgar”.

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