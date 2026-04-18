¿Niurka Marcos hace brujería en La Mansión VIP? Señalan extraño gesto con sus compañeros en el reality

A solo días de arrancar La mansión VIP, Niurka Marcos ya está en el centro de la polémica. Usuarios aseguran que la vedette utiliza prácticas relacionadas con la santería para ganar ventaja, luego de que se viralizaran videos donde toca la cabeza y el cabello de otros participantes.

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La Mansión VIP vs La casa de los famosos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Niurka Marcos hace brujería en La mansión VIP para manipular a sus compañeros?

La participación de Niurka Marcos en La mansión VIP no ha pasado desapercibida. Desde el estreno del reality transmitido 24/7 en YouTube por el canal de HotSpanish, la actriz, vedette y personalidad de la televisión ha generado conversación, pero en esta ocasión no solo por su carácter explosivo, sino por una supuesto uso de brujería o santería dentro del programa.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde Niurka toca la cabeza, el cabello y el rostro de algunos de sus compañeros, un gesto que para muchos internautas no es casual. Según comentarios, este tipo de contacto podría estar relacionado con prácticas espirituales destinadas a absorber energía, influir en el ánimo o incluso debilitar a otros jugadores dentro del encierro.

La versión tomó fuerza luego de que, tras uno de esos contactos, uno de los participantes terminó perdiendo una dinámica importante, lo que encendió aún más las sospechas entre los seguidores del reality.

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¿Quién perdió una dinámica en La mansión VIP y terminó castigado en la “cárcel” tras interactuar con Niurka Marcos?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Niurka Marcos tocó el cabello de Eli Esparza, escena que fue recopilada y difundida por la cuenta @magdadehoyosbrioness. Horas más tarde, Eli perdió una de las pruebas del reality y terminó castigado en la llamada “cárcel”, una de las sanciones más temidas dentro de La mansión VIP.

Para muchos usuarios, la coincidencia fue suficiente para teorizar que la cubana aplica una estrategia espiritual dentro del juego, mientras que otros consideran que todo forma parte de su personalidad dominante y su experiencia en realities.

Los comentarios no tardaron en llegar: algunos piden que los participantes no permitan que Niurka los toque, mientras otros aseguran que se trata únicamente de prejuicios hacia sus creencias religiosas.

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¿Qué religión practica Niurka Marcos y por qué la acusan de brujería?

Niurka Marcos nunca ha ocultado su vida espiritual, pero su presencia en La mansión VIP volvió a poner el tema sobre la mesa. Aunque en redes la acusan de practicar brujería, la propia vedette ha sido clara en múltiples ocasiones: no hace trabajos ni rituales para dañar a nadie, sino que forma parte de la religión yoruba, donde se reconoce como santera.

La actriz ha explicado que su camino espiritual está respaldado por guías religiosos con linaje tradicional. Mientras sus tatas se encuentran en Nigeria, sus padrinos viven en Mérida, zona donde este tipo de prácticas espirituales tienen una fuerte presencia cultural y religiosa. Para Niurka, se trata de una creencia basada en el respeto, la energía y la conexión espiritual, no en la manipulación.

De acuerdo con lo que ha expresado en entrevistas pasadas, existe una enorme confusión entre santería y brujería. Ella misma ha señalado que la santería está ligada a los santos, la fe y el equilibrio espiritual, mientras que la brujería suele asociarse —de manera errónea— con intenciones negativas o daños a terceros. “No hace falta desearle el mal a nadie”, ha dicho en otras ocasiones, dejando claro que muchas interpretaciones surgen desde el desconocimiento.

Niurka Marcos pone un alto a los ataques en contra de los integrantes de LCDLFM / Facebook: Niurka Marcos

¿Qué es La mansión VIP y por qué ya compite con otros realities?

La mansión VIP es un nuevo reality show de Internet que busca competir directamente con formatos como La casa de los famosos y La granja VIP. Se trata de una transmisión en vivo 24/7, totalmente gratuita, a través del canal de YouTube de HotSpanish, quien apostó por una producción ambiciosa tanto en estética como en elenco polémico.

En entrevista para TVNotas, el influencer explicó el concepto del programa y detalló algunas de sus reglas más llamativas:

“El concepto, la manera en la que el público apoyará a sus creadores, las puntuaciones. No habrá confesionario. Estarán unos guardias protegiendo mi casa. Durará 30 días y los colores no serán aseñorados, sino juveniles… Habrá barra libre los viernes. La gente enloquecerá”. HotSpanish

Además, confirmó que el premio final será de 2 millones de pesos, lo que eleva la tensión y las estrategias entre los participantes.

Puedes verlo aquí en vivo GRATIS:

¿Quiénes son los participantes de La mansión VIP? Lista completa del elenco lleno de famosos, influencers y polémicas

El reality de La mansión VIP reúne a creadores de contenido, celebridades y figuras controversiales, lo que ha resultado en un ambiente explosivo desde el primer día. Entre los habitantes se encuentran:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

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¿Cómo votar en La mansión VIP y cómo se elimina a los participantes?

Durante la misma entrevista para TVNotas, HotSpanish explicó que las votaciones se realizan desde el primer día, permitiendo que el público tenga un papel activo en el desarrollo del reality:

“Desde el día uno, la gente tiene la oportunidad de votar por su favorito a través del Super Chat de YouTube, donde los puntos serán acumulables… Se manejarán hashtags y dinámicas para ganar puntos”. La mansión VIP

El creador también detalló el sistema de eliminación: “Se tomarán los 2 últimos lugares del Super Chat y los otros 2 saldrán por las votaciones que hagan entre los mismos habitantes… Los domingos se elimina. Ojo, los lunes llegará una persona nueva”.