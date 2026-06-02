¿Juan de Dios Pantoja entra a La mansión VIP? HotSpanish hace turbia revelación: “Apaguen todo”

HotSpanish no deja de sorprender tras el final de la primera temporada de La mansión VIP; después de que Poncho de Nigris dejó entrever que Ring Royale podría unirse al reality show, las revelaciones no han parado.

Tras el éxito en redes de la primera edición del reality de HotSpanish, las especulaciones en redes sobre la siguiente temporada no se han hecho esperar; sin embargo, una reciente revelación podría cambiarlo todo. ¿De qué se trata?

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La mansión VIP, el reality que emocionó en redes. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de La mansión VIP?

Después del triunfo de Sol León en La mansión VIP y rumores sobre la cancelación del proyecto, HotSpanish habló al respecto semanas atrás y confirmó que el reality show regresará a finales de 2026.

“Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes”, aseguró el creador de contenido.

Desde entonces, no se han dado nuevos detalles del elenco, pero en redes ya comienzan a sonar algunos nombres de las personalidaes que podrían ser parte del reality, por ejemplo, Juan de Dios Pantoja.

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Surgen rumores de los habitantes para la segunda temporada. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Juan de Dios Pantoja será parte de La mansión VIP?

Después de que Juan de Dios Pantoja protagonizara un pleito en redes con Steff Loaiza, volvió a estar en tendencia tras el reciente video que HotSpanish publicó en sus redes, dejando entrever que podrían ser el primer confirmado de La mansión VIP 2.

Diversos creadores de contenido compartieron el clip en el que se escucha decir a HotSpanish que está intentando convencer a Juan de Dios Pantoja de entrar al reality, quien responde: “Que le pegue al precio”.

De inmediato, las especulaciones y reacciones no se hicieron esperar, pues el esposo de Kimberly Loaiza es una de las personalidades más polémicas de Internet. Algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Roberto, te subimos tanto y solo te quieres bajar”.

“Roberto solo lo hace por el bien de Kimberly”.

“Saben que la realidad es que sí sería un bom”.

“Lo siento, pero no. Apaguen todo y vámonos”.

“Eso sería épico”.

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¿Cuáles son las controversias en las que ha estado involucrado Juan de Dios Pantoja?

Una de las polémicas más recientes en las que estuvo involucrado Juan de Dios Pantoja está relacionada con Steff Loaiza, hermana de su esposa, quien lo acusó de alejar a Kimberly Loaiza de la familia y no cubrir los gastos médicos de su suegra como se había acordado.

Sus revelaciones ocasionaron un ir y venir de declaraciones, pues también fue señalado de depender económicamente de su pareja, razón por la que fue llamado “El diablo” por su cuñada.

La situación también revivió el conflicto que protagonizó con Kenia Os en el pasado. En 2018, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza fueron acusados de traicionar a la cantante, quien decidió dejar atrás su etapa como creadora de contenido y emprendió una carrera en la música. Pese al conflicto, Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para el tratamiento de la mamá de Kimberly Loaiza.

Dichos enfrentamientos con figuras de Internet lo han convertido en una de las personalidades más polémicas, por lo que su presencia en La mansión VIP podría marcar un parteaguas en el reality.

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