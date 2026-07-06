Yeri MUA estalla contra Naim Darrechi y critica a HotSpanish: “A ver si lo meten a la cárcel” VIDEO

Después de que Naim Darrechi hablara sobre el maltrato hacia sus exparejas, Yeri MUA avivó la polémica con nuevas declaraciones en su contra.

La reguetonera explotó al hablar de la denuncia que interpuso contra el cantante y, sobre todo, criticó que forme parte del reality “La mansión VIP”, organizado por HotSpanish. ¿Qué dijo? Aquí te contamos.

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Yeri MUA / Redes sociales

¿Qué pasó entre Yeri MUA y Naim Darrechi?

El músico español y la cantante mexicana sostuvieron una relación durante parte de 2023, un vínculo que estuvo envuelto en la polémica desde el inicio debido a las acusaciones de maltrato y abuso que ya pesaban sobre Naim Darrechi.

A pesar de ello, la reguetonera decidió darse una oportunidad y compartir parte de su vida con el influencer español.

Su noviazgo fue mediático y controversial, pero no precisamente por los buenos momentos que vivieron juntos, sino por las acusaciones de violencia física y psicológica. Además, Yeri MUA aseguró que sufrió un embarazo interrumpido a causa del maltrato que vivió durante la relación.

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Yeri Mua y Naim Darrechi / Redes sociales

¿Por qué Yeri MUA denunció a Naim Darrechi?

Luego de exponer públicamente lo que ocurría entre ambos, la cantante decidió emprender acciones legales contra Naim Darrechi en 2024; sin embargo, el proceso no continuó.

La jarocha presentó una denuncia por maltrato físico y psicológico ante las autoridades de Veracruz. Según relató, Naim le había dejado marcas y moretones que tenía que maquillar, lesiones que incluso sus seguidores aseguraban haber notado en sus publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con la propia Yeri MUA, el proceso legal no prosperó porque las autoridades le explicaron que la denuncia debía presentarse dentro de las primeras 24 horas posteriores a la agresión; de lo contrario, ya no es válida.

“Mi denuncia no procedió porque en ese momento, las leyes de Veracruz no me estaban protegiendo. En Veracruz dicen que si te golpean, tienes que denunciar en las primeras 24 horas.” Yeri MUA

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Yeri MUA y Naim Darrechi fueron novios en 2023 / Redes sociales

Yeri MUA critica a HotSpanish por incluir a Naim Darrechi en “La mansión VIP”

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, Yeri MUA revivió el tema de las acusaciones contra su expareja.

La cantante propuso que envíen a Naim Darrechi a España para que sea encarcelado, pues aseguró que también enfrenta dos denuncias por presunto maltrato en ese país, mientras que en México la que ella inició, no procedió.

“Hagamos el challenge de mandar a Naim a España y a ver si lo meten a la cárcel; porque tiene múltiples denuncias. Aquí en México no tiene, porque la mía no procedió.” Yeri MUA

Además, criticó que se invite a trabajar en distintos proyectos a personas con este tipo de antecedentes, ya que buscan limpiar su imagen.

Incluso señaló que HotSpanish está encubriendo al influencer español al invitarlo a participar en su reality “La mansión VIP”.

“Aquí en México les encanta blanquear la imagen de hombres que han golpeado a mujeres. (...) HotSpanish está protegiando a un golpeador. “ Yeri MUA

Finalmente, Yeri MUA reveló que ha hablado con Mar Lucas, también expareja de Naim Darrechi, y aseguró que ella también está inconforme con la situación.

“Con Mar Lucas yo he hablado muchas veces y no se siente nada cómoda ni nada feliz con esta situación.” Yeri MUA

Yeri MUA ha declarado tener varios proyectos en puerta, entre ellos un posible protagónico para revirir la vida personal y artística de la vedette Lyn May.

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