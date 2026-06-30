Exintegrante de La mansión VIP se sincera y revela que terminó su relación, ¿infidelidad?: “Me fui decepcionada”

Exintegrante de La mansión VIP que protagonizó un acalorado beso con Alfredo Adame reveló en una entrevista que terminó con su expareja después de que él no respetara los acuerdos de una relación abierta que duró 14 años. ¿Quién es la exintegrante que terminó su relación abierta? Te contamos.

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La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es la exparticipante de La mansión VIP que confirmó la infidelidad de su ex?

Jessica Sodi participó en el reality de ‘La mansión VIP’, donde tuvo momentos que involucraron a celebridades como Alfredo Adame y Rocío Sánchez del Río.

Primero, Jessica Sodi tuvo un acalorado momento con Alfredo Adame durante la llamada “semana inglesa”, una dinámica creada para relajar el ambiente y fomentar la interacción entre los participantes.

Alfredo Adame sería quien tomó la decisión de acercarse con Jessica Sodi y prometer un beso de telenovela. Adame sostuvo la nuca de Jessica y le plantó un beso que hizo que Sodi terminara corriendo, mientras que él se limitó a sonreír y morderse los labios.

Jessica Sodi tuvo otro momento acalorado un mes después, pero esa vez, con Rocío Sánchez del Río. Todo sucedió en un reencuentro de excompañeros del programa que Mazaclan organizó y ambas mujeres terminaron besándose.

Jessica Sodi y Rocío Sánchez del Río / Redes sociales

El creador de contenido de Sinaloa publicó un video titulado “La vida del rancho” donde fomentó una dinámica grupal y ocurrió el beso entre ambas.

Ahora, Jessica Sodi reveló en una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón que durante su participación en ‘La mansión VIP’ vivió un duelo amoroso tras cortar con su pareja.

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¿Quién era el novio de Jessica Sodi y cómo confirmó su infidelidad?

Jessica Sodi terminó una relación de 14 años con Alejandro Villanueva después de que él rompiera los acuerdos de su relación abierta. Durante su entrevista con Ernesto Buitrón, Sodi reveló que su noviazgo finalizó antes de entrar a ‘La mansión VIP’ y, por lo tanto, el programa le ayudó a atravesar la ruptura. Ella declaró:

Me fui decepcionada. Terminó la relación, pasaron otras y cosas (...) pero (La mansión VIP) fue lo que me ayudó a no caer tanto Jessica Sodi habla de su duelo amoroso

Sodi explicó que terminó debido a que hubo acciones que no le parecieron, pese que tenían una relación abierta.

No engañarme como tal pero sí hubo muchas que no estuve de acuerdo, y eso que nosotros estábamos en relación abierta Jessica Sodi sobre su ruptura amorosa con Alejandro Villanueva

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¿Quién es Jessica Sodi y a qué se dedica?

Jessica Sodi es una creadora de contenido, quien además de compartir en sus redes sociales reels que muestran su estilo de vida.

Sodi también incursionó en el contenido para adultos, posando para revistas como Playboy y promocionando su trabajo con otras figuras de dicho ámbito. También es considerada una participante polémica de ‘La mansión VIP’ por sus besos con otros compañeros.