¿Bellakath confirma su participación en ‘La mansión VIP’? Este comentario desata rumores, ¿adiós LCDLFM?

Los rumores sobre quiénes serán los participantes de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’ se hacen cada vez más fuertes conforme se acerca la fecha de estreno.

Esta vez, un nuevo nombre se sumó a la lista de posibles concursantes y se trata de la reguetonera Bellakath, luego de que la propia cantante dejara un comentario en redes sociales que algunos usuarios interpretaron como una posible pista sobre su llegada al reality. ¿Qué dijo? Te contamos.

Leer: Exparticipante de La mansión VIP narra los momentos que vivió tras el terremoto en Colombia de magnitud 7.4

Bellakath / Redes sociales

¿Qué dijo Bellakath que hizo pensar que estará en ‘La mansión VIP’?

En un video publicado en su cuenta de TikTok el pasado 25 de julio, donde Bellakath promocionaba una de sus nuevas canciones, un comentario de uno de sus seguidores llamó especialmente la atención.

El internauta expresó su deseo de haber visto a la reguetonera como participante de esta temporada de ‘La casa de los famosos México’. El comentario no pasó desapercibido para Bellakath, quien decidió responderle directamente.

La cantante aseguró que se venía algo “mucho mejor” y, además, pidió a sus seguidores que juntarani dinero para mandarle mensajes.

“Vendrá algo mucho mejor, así que plis junten dinero para que me manden mensajes, jijijiji” Bellakath

Esta última declaración fue la que encendió las sospechas sobre una posible participación en ‘La mansión VIP’, pues una de las dinámicas del reality consiste en que el público puede pagar para enviar mensajes a los participantes, los cuales son reproducidos dentro de la casa.

Por esta razón, algunos internautas interpretaron la respuesta de Bellakath como una posible pista e incluso aseguran que, de esta manera, la reguetonera prácticamente estaría confirmando su llegada a la segunda temporada del reality de HotSpanish.

Leer: HotSpanish revela cuánto dinero le ofreció a Yeri MUA para entrar a ‘La mansión VIP': “No cualquiera”

Bellakath en TikTok / Redes sociales

¿Cuándo comenzará la segunda temporada de ‘La mansión VIP’?

Durante la final de la primera temporada, HotSpanish confirmó que habría una segunda edición de ‘La mansión VIP’ este mismo año.

Aunque no dio una fecha exacta para su inicio, mencionó que se daría a finales del 2026, entre los meses de octubre y noviembre.

“Nos miramos en octubre o noviembre... La segunda temporada este mismo año...” HotSpanish

Leer: ¿Indirecta para ‘La casa de los famosos México’? La Mansión VIP publica polémico mensaje: “Les hace falta...”

HotSpanish / Redes sociales

¿Ya hay participantes confirmados para la segunda temporada de ‘La mansión VIP’?

Hasta el momento, no hay participantes confirmados oficialmente para la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, aunque ya comenzaron a surgir rumores sobre las posibles celebridades que podrían formar parte del reality este 2026.

Además de la especulación sobre una posible participación de Bellakath, el periodista Gabo Cuevas aseguró que Kunno estaría considerado para ingresar al programa de HotSpanish.

Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer de manera oficial la lista de participantes que competirán en la segunda temporada, por lo que habrá que esperar los anuncios en sus redes sociales.

Leer: ¿’La casa de los famosos México’ vs. ‘HotSpanish’? Productora responde a señalamientos del influencer