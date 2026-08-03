¿Kunno en La mansión VIP? Aseguran que es el primer confirmado para la segunda temporada: “Súper firmado”
De acuerdo con Gabo Cuevas, Kunno presuntamente sería uno de los creadores de contenido confirmados para La mansión VIP. ¿Ya tiene su contrato firmado?
Tras darse a conocer que Kunno y Laura Zapata podrían encontrarse de frente en los juzgados, el periodista Gabo Cuevas reveló que el influencer presuntamente es uno de los participantes confirmados para la segunda temporada de La mansión VIP. ¿Ya tiene su contrato?
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¿Cuando empieza y dónde ver La mansión VIP 2026?
Tras el éxito de la primera temporada de La mansión VIP, donde resultó ganadora Sol León, se dio a conocer que el creador de contenido Roberto González Manso, mejor conocido como HotSpanish, ya alista la segunda entrega con nuevos influencers.
“Nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año”, dijo al concluir la primera edición. Pese a que ha protagonizado algunos intercambios de declaraciones con Rosa María Noguerón, productora de LCDLFMX, todo indica que no competirá con el reality de Televisa.
Sin embargo, al estrenarse durante los últimos meses del año, es probable que su transmisión sea simultánea a La granja VIP, reality de TV Azteca; sin embargo, HotSpanish ha asegura que su formato va dirigido al público de Internet al transmitirse por YouTube.
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¿Kunno es el primer confirmado para la segunda temporada de La mansión VIP?
Gabo Cuevas, quien se caracteriza por dar algunas exclusivas, compartió en el programa de una periodista que Kunno presuntamente ya está confirmado para la nueva temporada de La mansión VIP. De acuerdo con el periodista, aunque han sonado varios nombres, el influencer ya está firmadísimo.
“Ya está súper firmado Kunno. Kunno va a estar en la nueva temporada de La mansión VIP. De hecho, Roberto vino hace tres días, se fue a Puerto Vallarta y regresó el día de ayer. Ya está firmando algunos creadores de contenido”.
Asimismo, Cuevas detalló que dentro de los posibles participantes hay 20 personalidades diferentes que aún están siendo elegidas; sin embargo, Kunno es uno de los que ya está confirmado para la segunda entrega.
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¿Qué ha dicho Kunno sobre su supuesta participación en La mansión VIP?
Hasta ahora, Kunno no se ha pronunciado directamente sobre su supuesta participación en La mansión VIP, pero no sería la primera vez que forma parte de un reality 24/7, ya que fue parte de la reciente edición de La casa de los famosos de Telemundo.
Pese a ser uno de los influencers con mayor número de seguidores, su participación en el reality causó controversia debido a un inesperado comentario que hizo de Laura Zapata, quien al salir del programa inició un proceso legal contra el influencer, el cual sigue en marcha.
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