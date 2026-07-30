Expulsan inesperadamente a participante de Garra vs. Veneno EN VIVO; ¡ya tenían su reemplazo!

Tras la pelea entre Cynthia Urías y Nano Ilianovich en Garra vs. Veneno, la polémica entre los participantes sigue a menos de una semana de la gran final de la competencia. En esa ocasión, ‘Cobras’ se quedó sin un participante tras una supuesta conducta antideportiva, lo que hizo estallar las redes. ¡Te contamos los detalles!

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¿Quién es la participante que fue expulsada inesperadamente de Garra vs. Veneno?

Desde el estreno de Garra vs. Veneno, el equipo de ‘Cobras’ ha enfrentado varias bajas a lo largo de la competencia, ya sea por lesiones o problemas con sus compañeros. Aunque parecía que todo iba bien a pocos días de la final, una salida inesperada ya está generando polémica.

Al final del programa del pasado 29 de julio, Cynthia Urías y Lamba García dieron a conocer que Dulcelia sería eliminada de la competencia tras una conducta antideportiva contra Mamba, capitán de ‘Leones’. Como era de esperarse, la noticia tomó por sorpresa a la competidora y sus compañeros.

“De nueva cuenta hubo una falta de respeto en el corte comercial y está grabado”, indicó Urías, tras mostrar la grabación, Lamba agregó: “Lamentablemente, Dulcelia, no puedes permanecer más en la competencia. Lo importante es que entiendas que es una conducta antideportiva”

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Ella es Dulcelia, participante eliminada de Garra vs. Veneno. / IG: @duceliaechevarria

¿Qué pasó entre los participantes de Garra vs. Veneno durante el corte comercial?

A través del breve video mostrado por la producción, se observa que, al terminar uno de los desafíos, Dulcelia toma un poco de arena y la lanza a la cabeza de Manba, quien se encontraba de espaldas. De acuerdo con Urías, la producción lo consideró una agresión y falta de respeto.

Pese a que Dulcelia pidió una disculpa y aseguró que su reacción fue solo por adrenalina ante los constantes gritos del capitán de leones, Mamba respondió que sus acciones nunca van dirigidas al equipo contrario, pero aceptó las disculpas. Aunque la situación parecía haber quedado clara entre equipos, la producción decidió que Dulcelia saliera de la competencia.

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¿Quién será el reemplazo de Dulcelia en Garra vs. Veneno a pocos días de su final?

Después de que Cynthia Urías informó la salida de Dulcelia, aseguró que la producción le brindaría un refuerzo al equipo de ‘Cobras’ con la intención de que no se vean afectados a días de la final, pero no reveló su identidad.

Aunque la noticia no fue bien recibida por el equipo de ‘Leones’ quienes mencionaron que no era justo que una persona nueva llegara a días de la final, se aseguró que ‘Cobras’ no se quedaría sin un participante menos. Cabe recordar que la final de Garra vs. Veneno será el próximo 2 de agosto a través UNIMAS.

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