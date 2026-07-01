Participante de Guerreros: Garra vs. Veneno regresa al quirófano tras fractura en el programa: “Es otra prueba”

Después del enfrentamiento entre Cynthia Urias y Brandon Castañeda en Guerreros: Gara vs. Veneno, una de sus participantes dio a conocer que, tras la lesión que sufrió en la competencia, debe ingresar al quirófano para una cirugía, razón por la que renunció al proyecto. ¿De quién se trata? Aquí te contamos.

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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales 2026

¿Quién es la participante que sufrió una lesión en Guerreros: Garra vs. Veneno?

Luego de que Fernanda de la Mora, ex de Potro, fue relacionada con Brandón Castañeda, la influencer mexicana sufrió una lesión en Guerreros: Garra vs. Veneno, por lo que tuvo que abandonar la competencia en las primeras semanas de su estreno.

Durante uno de los circuitos del reality, Fer de la Mora sufrió una caída; en ese momento, sintió que su rodilla se “zafó”, por lo que de inmediato recibió atención médica. Aunque en un principio surgieron comentarios de una “lesión” provocada, la competidora terminó por confirmar la gravedad de lo ocurrido.

De acuerdo con la influencer y empresaria, tuvo una ruptura de ligamentos y daño en meniscos durante la ‘gala de extinción’, razón por la que tuvo que abandonar la competencia y entrar al quirófano días después de salir de ‘Guerreros’.

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Fer de la Mora sufrió una grave lesión en Guerreros: Garra vs. Veneno.

¿Qué dijo Fer de la Mora sobre su fractura en Guerreros: Garra vs. Veneno?

Junto a una foto desde la camilla de un hospital, Fer de la Mora compartió su sentir tras tener que entrar a quirófano por lesionarse en un reality. De acuerdo con la exparticipante de Reto 4 elementos, lo que más le duele es que no podrá cargar a su hijo durante un tiempo, pero asegura que será “una prueba”.

“Sé que esto es otra prueba en mi vida; Diosito sabe por qué hace las cosas y que de esta saldré como siempre de todo, con la mejor actitud y dando todo en mi recuperación”. Fer de la Mora

Finalmente, agradeció las muestras de afecto y cariño por parte de algunos colegas y amigos. Además, en su publicación se hicieron presentes varios de sus excompañeros del reality, como los conductores Cynthia Urias y Lamba García.

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¿Quién es Fernanda de la Mora y en qué realities ha participado?

Fernanda de la Mora , mejor conocida como Fer de la Mora, es una empresaria, influencer y colaboradora de algunos programas de telerrealidad mexicana.

mejor conocida como Fer de la Mora, es una empresaria, influencer y colaboradora de algunos programas de telerrealidad mexicana. Además de su faceta en la televisión, se desenvuelve en el mundo de los negocios como fundadora; aunque en redes ha destacado por participar en formatos de competencia física .

. Antes de ser parte de Guerreros: Garra vs. Veneno , Fer de la Mora participó en importantes programas como La Isla, Reto 4 elementos, Los 50 y Exatlón (Estados Unidos) .

, Fer de la Mora participó en importantes programas como y . Actualmente, ha conectado con sus seguidores por su faceta como mamá, ya que en 2024 le dio la bienvenida a su primer hijo junto a Luis ‘Potro’ Caballero, de quien se separó en 2025.

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