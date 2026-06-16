Fer de la Mora, ex de Potro, ¿ya encontró el amor con Brandon Castañeda? ¡Así confirman su cariño!

En diciembre de 2025, Fer de la Mora y Potro Caballero confirmaron el fin de su relación tras convertirse en padres. Ahora, la salida de la influencer del reality ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ por una lesión dejó al descubierto la cercanía que mantiene con Brandon Castañeda, quien incluso aseguró al aire que la quiere mucho. ¿La ex de Potro ya dio vuelta a la página y encontró nuevamente el amor? La escena no pasó desapercibida para los seguidores del reality.

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Se habría confirmado la ruptura entre Fer de la Mora y Luis Potro Caballero / Redes sociales

¿Fer de la Mora y Brandon Castañeda confirmaron su romance en Garra vs Veneno?

Los rumores sobre una relación entre Fer de la Mora y Brandon Castañeda llevaban varios días circulando entre los fanáticos de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales. La convivencia diaria, las muestras de apoyo mutuo y la evidente complicidad entre ambos habían despertado sospechas sobre un posible romance.

Todo explotó durante la despedida de Fer de la Mora. Mientras la concursante se preparaba para abandonar el reality tras confirmarse su lesión de ligamentos, la conductora Cynthia Urías aprovechó el momento para preguntarle directamente a Fer de la Mora lo que muchos querían saber.

“¿Es oficial, sí o no? Todavía no sabemos”. Cynthia Urías

La respuesta llegó de Brandon Castañeda y provocó gritos y aplausos dentro de la arena:

“No, claro que es oficial, yo la quiero mucho”. Brandon Castañeda

Aunque Brandon Castañeda no detalló si ya existe una relación formal, sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como la confirmación más cercana hasta ahora de que entre ambos hay algo más que una simple amistad.

Las redes sociales y Lambda García, no tardaron en reaccionar y cientos de usuarios comenzaron a celebrar la posibilidad de que una nueva pareja haya surgido dentro de la competencia.

“Oye, Fer ya ganó, Fer ya ganó, Fer ya ganó”. Lambda García

Por su parte, Cynthia Urías también aprovechó para dedicarle unas palabras de despedida y, de paso, celebrar la posibilidad de que el amor haya encontrado espacio dentro del reality.

“Bueno, pues la verdad es que nos encanta que se dé aquí el amor y las parejitas. No nos gusta que pase esto, ¿verdad?, de que te tienes que ausentar, que te tienes que ir, pero siempre serás una cobra y siempre serás parte de esto que es Guerreros Mundiales”, dijo Cynthia Urías.

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¿Por qué salió Fer de la Mora de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?

La salida de Fer de la Mora de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ocurrió después de sufrir una lesión de ligamentos durante una de las pruebas más exigentes de la Gala de Extinción.

La producción confirmó que la participante no podría continuar compitiendo debido a las recomendaciones médicas, situación que provocó una de las despedidas más emotivas de toda la temporada.

Desde su llegada al programa, Fer de la Mora destacó por su disciplina, resistencia física y compromiso con su equipo. Su desempeño la convirtió rápidamente en una de las concursantes más queridas por el público y por sus compañeros.

Por esa razón, la noticia de su salida impactó tanto dentro como fuera del reality. Muchos seguidores consideraban que tenía posibilidades reales de llegar hasta las últimas etapas de la competencia.

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¿Qué pasó entre Fer de la Mora y Potro antes de Brandon Castañeda?

Antes de que surgieran rumores sobre Fer de la Mora y Brandon Castañeda, la influencer mantuvo una relación con Luis “Potro” Caballero, con quien incluso tuvo un hijo en 2024.

La ruptura de la pareja fue confirmada mediante un comunicado conjunto, luego de varios meses de desgaste emocional, especulaciones mediáticas y versiones sobre problemas personales. Aunque en un principio se habló de una separación amistosa, posteriormente trascendió que existieron diferencias más profundas relacionadas con confianza y tiempos laborales.

Actualmente, Fer de la Mora y Luis “Potro” Caballero mantienen una relación cordial enfocada en la crianza de su hijo, lo que ha permitido que ambos sigan adelante con sus vidas personales y profesionales.

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Tras días de rumores, Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballero confirmaron su separación. / Foto: Redes sociales

¿Dónde ver Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales 2026?

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales es uno de los realities más vistos gracias a su formato de competencia física, mental y de resistencia entre dos equipos: Garra y Veneno. Se estreno el 2 de junio de 2026



Transmisión: Canal 5 en México y UniMás en Estados Unidos

Streaming: Disponible en ViX

Horarios: Programas diarios de lunes a viernes y galas de eliminación los domingos

El programa es conducido por Lambda García, Cynthia Urías y Nicola Porcella, quienes han sido clave para generar momentos virales como el ocurrido con Fer de la Mora y Brandon Castañeda.