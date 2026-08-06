¿Imelda Tuñón se baja de La granja VIP 2026? Aseguran que no entrará por indicación de sus abogados

Después de que se asegurara que Imelda Tuñón presuntamente estaría a un paso de ingresar a La granja VIP 2026, se ha dado a conocer que no será parte del reality show 24/7 de TV Azteca. De acuerdo con la nueva información difundida, habría sido un consejo de sus abogados. ¿Podría tener problemas legales?

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Imelda Tuñón no estará en La granja VIP pese a especulaciones. / Foto: Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de que Imelda Tuñón estaría en La granja VIP?

Fue a principios de junio cuando Ernesto Buitrón compartió en el programa de Maxine Woodside que la actriz y cantante presuntamente estaba en pláticas avanzadas para formar parte de la nueva temporada de La granja VIP: “Justo tuvo negociaciones en Azteca Imelda; está amarrada para entrar a La granja en esta temporada”.

Su posible integración al programa causó diversas opiniones; mientras algunos cuestionaron su integración al proyecto, otros mencionaron que se trataría de una de las personalidades que más polémica causaría al estar en el reality. Sin embargo, todo parece indicar que no será así, pues… ¿Se bajó del proyecto?

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¿Imelda Garza Tuñón se baja de La granja VIP? / Redes sociales, Mezcalent

¿Imelda Tuñón presuntamente dice NO a La granja VIP pese a rumores de su participación?

Tras confirmarse el regreso de Malleza a La granja VIP como host digital, se reveló que Imelda Tuñón presuntamente no será parte de las participantes, pese a que su nombre aparecía en varias listas filtradas. “La estrella que habían confirmado, pero que al final bajará mucha polémica, Imelda Tuñón, ya está fuera de La granja VIP”, reveló Ernesto Buitrón.

El periodista detalló en el programa de Maxine Woodside que, aunque la producción tuvo varias juntas con ella, al final la viuda de Julián Figueroa decidió no ingresar al programa por indicación de sus abogados:

“Tengo entendido que, por recomendación de los abogados y de los procesos legales que está liberando, que son varios, no se puede meter al reality”. Ernesto Buitron

De acuerdo con el colaborador de Todo para la mujer, la exparticipante de La academia de Venga la alegría tiene tres procesos legales diferentes, dos con José Manuel Figueroa y uno con Maribel Guardia.

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¿Cuál fue la reacción de Imelda Tuñón al enterarse de su baja en La granja VIP?

Pese a que el periodista Ernesto Buitrón aseguró que la decisión de Imelda Tuñón de no formar parte de La granja VIP se tomó en conjunto con sus abogados, Gabo Cuevas contó en su programa de YouTube que ya tenía varios meses pagados de renta y permiso en el reality por si requería salir.

“Ya le habían dicho que sí, pero ayer la bajaron de La granja VIP”, contó Cuevas, aunque hasta ahora, la actriz y cantante no se ha pronunciado directamente sobre la cancelación de su supuesta participación en La granja VIP.

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Imelda Tuñón se baja de La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los famosos confirmados para la segunda temporada de La granja VIP?

A solo unas semanas del estreno de La casa de los famosos México, se dio a conocer que La granja VIP regresará el próximo 6 de septiembre a través TV Azteca; por el momento, solo hay un famoso confirmado y es:



Carlos Trejo, ‘el cazafantasmas’.

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