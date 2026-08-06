La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del segundo granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Después de que Carlos Trejo, conocido como el ‘Cazafantasmas’, se convirtió en el primer participante confirmado de La granja VIP 2026, se revelaron nuevas pistas sobre el segundo granjero. ¿Ya sabemos de quién se trata? ¡Aquí te contamos!

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Carlos Trejo llega a La granja VIP. / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados de La granja VIP 2026?

Malleza fue la primera famosa confirmada de La granja VIP 2026, pero no será una participante; su labor será al frente del área digital como host, la misma que desempeñó en la primera entrega del reality show 24/7 de TV Azteca.

Tras su revelación en Venga la alegría, se dieron a conocer las pistas del primer granjero. En el matutino se mostró un corbatín en el que se apreciaba un sombrero, mientras que horas más tarde las redes del programa difundieron un breve clip de unos guantes de box.

Usuarios mencionaron que se trataba de Jorge ‘el travieso’ Arce o Mario Bautista; sin embargo, la mañana de este 6 de agosto se dio a conocer que el primer participante confirmado de La granja VIP es:



Carlos Trejo ‘el Cazafantasmas’

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Malleza regresa como conductora digital de La granja VIP. / Especial

¿Cuáles son las pistas del segundo granjero confirmado de La granja VIP?

En la primera revelación de La granja VIP se dieron a conocer las pistas de quién será el segundo granjero confirmado. Kristal Silva fue la encargada de abrir el huevo que tenía en su interior un mechón de cabello blanco junto con unos aretes.

Al ver los objetos, Carlos Trejo mencionó que eran dos piercings de nariz, lo que podría indicar que la próxima participante confirmada será una mujer. Además, también se mostró un video en el que se ve un tocador con varios elementos de maquillaje.

De inmediato, las especulaciones no se hicieron esperar, pero uno de los nombres más sonados en redes es el de Ivonne Montero, actriz mexicana que se asegura está relacionada con los dos elementos que se mostraron en Venga la alegría.

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Pistas del segundo granjero de La granja VIP. / Venga la alegría

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de La granja VIP?

Pese a que se había especulado que la segunda temporada de La granja VIP llegaría en los últimos meses del año, sorprendió al anunciar que su estreno será el próximo 6 de septiembre, lo que significa que competirá directamente contra La casa de los famosos México 2026.

La hora aún no ha sido confirmada, pero se espera que sea en punto de las 8:00 de la noche, horario estelar de los domingos en TV Azteca. Por el momento se desconoce a los conductores que estarán al frente de las galas, pero en redes piden el regreso de Kristal Silva y se especula que podría sumarse Pato Borghetti.

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