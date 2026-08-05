La granja VIP 2026: ¡Ellos son los primeros famosos confirmados del reality! ¿Los rumores eran ciertos? VIDEO

Luego de que se difundiera una supuesta lista filtrada de los nuevos participantes de La granja VIP, se reveló el nombre de los dos primeros confirmados de la nueva temporada del reality, la cual competirá directamente contra La casa de los famosos México 2026. ¿Ya sabes quiénes son? ¡Aquí te lo contamos!

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La granja VIP alista su segunda temporada. / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de La granja VIP?

A pocas semanas de que concluya MasterChef México 24/7, se han comenzado a revelar los primeros detalles de la segunda temporada de La granja VIP. Se tiene previsto que el reality de cocina concluya el próximo 30 de agosto y tan solo una semana después ‘los granjeros’ se apoderen de la pantalla.

A través del canal oficial de TV Azteca, se dio a conocer que será el próximo 6 de septiembre cuando se estrene La granja VIP 2026; aunque no se dio a conocer el horario oficial, se estima que se transmitirá en punto de las 8:00 de la noche, igual que la temporada anterior.

Por el momento, se desconoce si el conductor principal y Kristal Silva volverán a ser los titulares de cada emisión, así como el nombre de los panelistas que analizarán el comportamiento de los participantes desde el exterior.

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Kristal Silva podría regresar como conductora a La granja VIP. / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes que se especula podrían estar en La granja VIP 2026?

Fue a principios de mayo cuando se reveló a los supuestos participantes de la segunda temporada de La granja VIP 2026. A través de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas aseguró que tres de los confirmados son:



Myriam Montemayor : cantante y exparticipante de La Academia.

: cantante y exparticipante de La Academia. Leslie Gallardo : influencer y conductora digital de MasterChef 24/7.

: influencer y conductora digital de MasterChef 24/7. Lizbeth Rodríguez: youtuber y exintegrante de Badabun.

De acuerdo con el excolaborador de Venga la Alegría, el equipo de conductores, al que pertenece Kristal Silva, permanecerá igual que en la primera entrega, pero sí existirán algunos ajustes en las personalidades que formarán parte de los panelistas:

“Después de ‘MasterChef’, viene ‘La granja VIP’ y están trabajando en algunos nombres. Lo que me platicaron es que Kristal Silva continúa. También sé que están haciendo ajustes con quienes podrían regresar como comentaristas, de panelistas”. Gabo Cuevas

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¿Quiénes son los confirmados de La granja VIP 2026? / Redes sociales.

¿Cuál es el premio que recibe el ganador de La granja VIP?

La primera temporada de La granja VIP se convirtió en todo un éxito tras la combinación de 16 personalidades que aportaron alianzas, intriga y drama a lo largo del reality. El ganador absoluto fue Alfredo Adame, quien logró llegar hasta la final junto a Eleazar Gómez y César Doroteo.

El premio que recibió el conductor conocido como ‘Golden boy’ fue de dos millones de pesos y el reconocimiento del ‘Gallo de oro’. De acuerdo con Adame, la parte económica fue directamente destinada a la educación de sus nietos.

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Alfredo Adame, ganador de La granja VIP, primera temporada. / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros famosos confirmados de La granja VIP 2026?

A través de las redes oficiales de La granja VIP se dio a conocer que, tras semanas de especulaciones, sería ese miércoles 5 de agosto a través de Venga la alegría donde se daría a conocer a los nuevos famosos de la segunda temporada.

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