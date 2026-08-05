La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del primer granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Después de semanas de especulaciones, se confirmó el regreso de Malleza como host digital de La granja VIP. Además de revelar algunos detalles sobre la dinámica de la segunda temporada, la conductora fue la encargada de compartir las pistas del primer granjero confirmado. ¿De quién se trata? ¡Aquí te contamos!

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La granja VIP revela pistas del primer granjero confirmado. / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de La granja VIP?

Será el próximo 6 de septiembre cuando La granja VIP regrese a la programación de TV Azteca, lo que significa que competirá directamente contra la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026.

Al igual que MasterChef México 24/7, que se estima llegará a su final el 30 de agosto, el reality show se transmitirá en punto de las 8:00 de la noche, horario estelar de los domingos.

Hasta ahora, se desconoce el nombre de los conductores principales, pero se especula que Kristal Silva seguirá siendo del equipo.

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Kristal Silva podría regresar a La granja VIP. / Redes sociales

¿Quién fue la primera famosa confirmada de La granja VIP 2026?

Tras darse a conocer una supuesta lista filtrada de los famosos confirmados para La granja VIP 2026, se anunció a la primera integrante del reality show 24/7. En medio de especulaciones, se confirmó en Venga la alegría que Malleza regresa como host digital.

Además de darse a conocer su participación, la presentadora fue la encargada de abrir un huevo y revelar las pistas del primer granjero confirmado que será revelado el próximo 6 de agosto en el matutino de TV Azteca. ¿Su nombre apareció en las filtraciones?

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Ella ya conoce el camino… y está lista para volver. 🤠



Mallezaa regresa como Host Digital de #LaGranjaVIP para acompañarte en cada paso de esta nueva aventura. 🌾✨ pic.twitter.com/me9ibHVAOQ — La Granja VIP (@lagranjavipmx) August 5, 2026

¿Cuáles son las pistas del primer granjero confirmado de La granja VIP?

Durante su participación en Venga la alegría, Malleza sacó de un huevo un “corbatín” en el que se aprecia un sombrero (clásico del formato); lo que de inmediato desató sospechas de que se trata de un hombre; sin embargo, Kristal Silva comentó que es un accesorio que también pueden usar las mujeres.

Las especulaciones en redes no se han hecho esperar, pues cabe recordar que, desde hace semanas, se reveló el nombre de los posibles participantes, pero será hasta el próximo jueves 6 de agosto cuando se conozca al primer granjero. Ante la intriga, la cuenta oficial de La granja VIP difundió un video en el que se aprecian unos guantes de box, lo que ha generado rumores de que Jorge ‘el travieso’ Arce será el revelado.

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Es momento de hacer tus apuestas. Te dejamos estas pistas… ¿quién crees que sea: una granjera o una granjero? 🌾👀🤔#LaGranjaVIP, estreno domingo 6 de septiembre por #AztecaUno. 📺 pic.twitter.com/e6Olk09qf1 — La Granja VIP (@lagranjavipmx) August 5, 2026

¿Quiénes son los posibles participantes de La granja VIP 2026?

A través de su canal de YouTube, Gabo Cuevas reveló el nombre de tres famosas que ya estarían confirmadas para la segunda temporada de La granja VIP:



Myriam Montemayor: cantante y exparticipante de La Academia.

cantante y exparticipante de La Academia. Leslie Gallardo: influencer y conductora digital de MasterChef 24/7.

influencer y conductora digital de MasterChef 24/7. Lizbeth Rodríguez: youtuber y exintegrante de Badabun.

Asimismo, el periodista señaló que el equipo de conductores permanecerá igual, aunque rumores en redes señalan que presuntamente Patricio Borghetti será el titular del reality tras salir de Venga la Alegría.

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