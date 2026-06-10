Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, estaría a un paso de integrarse a La granja VIP: “Está amarrada” VIDEO

Luego de que se diera a conocer que Imelda Tuñón podría perder la custodia de su hijo menor, comenzó a circular en redes el rumor de que la viuda de Julián Figueroa se unirá a la segunda temporada de La mansión VIP. ¿Quiere dejar atrás la polémica?

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¿Imelda Tuñón en La granja VIP? / Redes sociales

¿Imelda Tuñón quiere dejar atrás la polémica con Maribel Guardia?

La posible integración de Imelda Garza Tuñón a La mansión VIP ocurre después de que la viuda de Julián Figueroa dijo estar fastidiada de las controversias con Maribel Guardia.

En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Imelda Tuñón aseguró estar “fastidiada” de los dimes y diretes que la rodean desde principios de 2025, cuando la conductora costarricense la demandó por presunto consumo de sustancias ilícitas.

Aunque el menor estuvo alejado de sus brazos por un mes, recuperó la patria potestad, y desde entonces ha mantenido al menor lejos de los escándalos, ella aún está involucrada en varias polémicas.

“Yo ya me fastidié de hablar del tema; yo creo que ya todo el mundo se fastidió de hablar del tema. Son temas desgastantes y que ni siquiera he hablado yo. A la gente no la vas a convencer de algo. Sea yo, sea Maribel, es muy exhaustivo”, explicó Tuñón Garza.

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón están en batalla legal desde 2025 / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la posible integración de Imelda Tuñón a La granja VIP?

Semanas después de que Imelda Garza expresó estar “fastidiada” de la polémica con Maribel Guardia, el periodista Ernesto Bitrón reveló en el programa de Maxinne Woodside que la actriz y cantante presuntamente ya habría firmado para ser parte de La mansión VIP.

“Justo tuvo negociaciones en Azteca Imelda; está amarrada para entrar a La granja en esta temporada”, explicó el periodista, mientras que Maxine Woodside aseguró que su integración al reality show podría deberse a la polémica que enfrenta.

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los televidentes no se hicieron esperar. Hasta ahora, algunos comentarios que circulan en redes son: “Si está está Imelda, no lo veré”, “Qué horror, solo por eso no veré La granja” y “La sacarán pronto”.

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¿Cómo inició el conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

Recientemente se especuló que Imelda Tuñón podría perder a su hijo a raíz del conflicto que comenzó con Maribel Guardia a principios de 2025, cuando la actriz de “Lagunilla mi barrio” inició un proceso legal en su contra por supuestas adicciones.

La viuda de Julián Figueroa estuvo alejada de su hijo por un mes, pero tras recuperarlo permanece bajo sus cuidados. Sin embargo, recientemente se especuló que Guardia podría emprender un proceso para recuperarlo, aunque ella ha declarado no tener intenciones de quitárselo a su mamá.

Cabe recordar que, además de la disputa legal por el bienestar del menor, se han ido involucrando más aspectos, como la herencia de Julián Figueroa y los supuestos audios filtrados que involucran a José Manuel Figueroa. Hasta ahora, se sabe que la acción más reciente en el tema legal fue el nombramiento de Addis Tuñón como tutora del hijo de Imelda Garza Tuñón.

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