¡Maribel Guardia pierde la batalla! Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha dado un giro inesperado. Así lo informó Addis Tuñón en la reciente emisión del programa De primera mano, donde dio a conocer que será la nueva tutriz del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa. ¿Qué pasará con Maribel Guardia y Marco Chacón?

Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa. / Redes sociales

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¿Cómo se tomó la decisión de que Addis Tuñón sea la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

De acuerdo con Addis Tuñón, un juez la nombró como la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia, lo que deja fuera a la presentadora costarricense, quien hasta el momento no ha reaccionado al respecto.

Addis Tuñón aseguró que su nombramiento fue completamente legal y hecho por las autoridades correspondientes, no por la familia. Además, presentó un documento que avala su nuevo lugar como tutora definitiva del menor.

Addis Tuñón / Redes sociales

“Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepte. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos” Addis Tuñón

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¿Cuál será la primera acción que hará Addis Tuñón como tutora?

Por otra parte, Addis Tuñón aseguró que no maneja dinero e incluso ya emprendió una acción legal en contra de Marco Chacón desde su cargo como nueva tutora definitiva del hijo de Imelda Garza Tuñón.

“Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”, compartió la periodista con Gustavo Adolfo Infante y el resto de la audiencia del programa.

Por el momento, Addis Tuñón sigue esperando la decisión de los jueces respecto a su petición de desprender de su cargo al esposo de Maribel Guardia, quien también ha estado involucrado en los dimes y diretes de la disputa legal.

¿Qué respondió Maribel Guardia y Marco Chacón a la decisión del juez sobre el hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

De acuerdo con la conductora del programa De primera mano, Maribel Guardia y Marco Chacón no se presentaron con el juez desde antes de que Addis Tuñón adquiriera el lugar de tutora. En respuesta a su ausencia, Gustavo Adolfo Infante señaló que es una acción que muestra nulo interés al menor, pues Imelda Garza Tuñón también hizo público que no se ha dado manutención en tres años.

Addis Tuñón también explicó que Maribel Guardia no ha presentado ninguna queja respecto a su nuevo nombramiento, el cual solo tiene por objetivo “garantizar el bienestar del menor” y tenga al alcance todo lo necesario, pues asegura que su papá “si dejó bienes” para que su hijo “no este batallando”.