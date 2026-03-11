Addis Tuñón rompe el silencio tras polémica por supuesto contagio de sarampión, ¿puso en riesgo a todos?

La periodista Addis Tuñón reapareció públicamente para aclarar versiones que circularon en redes sociales y en algunos espacios de entretenimiento sobre su ausencia reciente en televisión. Durante una transmisión en YouTube, junto al conductor Gustavo Adolfo Infante, la comunicadora explicó qué ocurrió con su familia y aclaró las afirmaciones difundidas por el periodista Javier Ceriani, quien habló de un supuesto acto de irresponsabilidad relacionado con un presunto brote de sarampión en su familia. Esto dijo.

¿Qué pasó con Addis Tuñón? Revelan polémica por sarampión de sus hijos. / Redes sociales

¿Por qué se ausentó Addis Tuñón de la televisora donde trabaja?

La ausencia de Addis Tuñón de sus actividades habituales generó diversas versiones en redes sociales. Durante la transmisión en YouTube del 11 de marzo, Gustavo Adolfo Infante recordó que días antes ya había informado a la audiencia sobre la situación.

El conductor explicó que el 26 de febrero comunicó al público que la periodista permanecería en casa mientras se atendía una situación de salud relacionada con sus hijos. Según señaló, el tema se manejó bajo un protocolo de seguridad sanitaria.

De acuerdo con Infante, uno de los niños de la familia presentó sarampión y, como medida preventiva, se decidió que Tuñón no acudiera a las instalaciones durante dos semanas.

“Addis Tuñón continúa con sus niños que todos entendemos que es sarampión, la próxima semana espero que ya ande por acá” Gustavo Adolfo Infante

El periodista también explicó que la decisión fue tomada siguiendo lineamientos internos de seguridad sanitaria dentro de Grupo Imagen, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contagio en el lugar de trabajo.

Infante señaló que durante ese periodo la conductora permaneció en casa atendiendo la situación familiar y respetando el protocolo establecido. También puntualizó que no hubo ningún incidente relacionado con contagios dentro del equipo de trabajo. “No contaminó a nadie, no pasó absolutamente nada”, expresó durante la transmisión.

Gustavo Adolfo Infante defiende a Addis Tuñón de las críticas en redes sociales por su apoyo a Imelda Garza. / IG: @tunonaddis / redes sociales

¿Addis Tuñón tuvo sarampión? Esto aclaró la periodista

Durante la misma conversación, Addis Tuñón respondió directamente a las versiones que circularon sobre su estado de salud. La comunicadora aseguró que ella no contrajo sarampión y que la situación se limitó a uno de sus hijos.

“A mí no me dio sarampión, yo no estuve mal, solo uno de mis niños tuvo” Addis Tuñón

La periodista explicó que, ante la situación, su familia tomó las precauciones necesarias para evitar contagios adicionales. Según dijo, el otro menor no presentó síntomas y se mantuvieron las medidas correspondientes para controlar la situación.

Tuñón indicó que el caso se manejó de manera responsable y que la decisión de permanecer en casa se tomó para cumplir con los protocolos establecidos por la empresa.

En su intervención también dejó claro que su estado de salud nunca estuvo comprometido. Aseguró que todo se mantuvo bajo control mientras su familia atendía el tema.

“Todo está bajo control” Addis Tuñón

La comunicadora también recordó que ella y su esposo son padres de dos niños, quienes adoptaron hace tres años.

Ver desde 1:06:00

¿Qué dijo Addis Tuñón sobre Javier Ceriani?

Otro de los puntos que abordó la periodista fue la información difundida por Javier Ceriani, quien habló sobre el tema en su programa. Tuñón rechazó esas versiones y aseguró que lo que se dijo no correspondía con lo ocurrido.

Durante la transmisión, la conductora también habló de su relación con Gustavo Adolfo Infante, con quien comparte espacio laboral. Señaló que entre ambos existe una relación profesional cercana y de confianza.

“Para empezar, la relación contigo y conmigo no puede ser mejor”, Addis Tuñón

Tuñón también agradeció el respaldo que recibió por parte de su colega durante los días en que se mantuvo alejada de la televisión. Mencionó que Infante se comunicó con ella para conocer la situación y brindar apoyo.

La periodista comentó que incluso sus hijos conocen al conductor y mantienen una relación cordial con él.

“Tú me hablaste, mis hijos te conocen perfecto, te quieren” Addis Tuñón

Además, la comunicadora se refirió a las críticas que surgieron a raíz del tema y expresó su postura sobre la exposición mediática de menores de edad. Durante su intervención señaló que cuando se intenta atacar a una persona a través de sus hijos se produce una afectación colateral.

“Mientras un padre y una madre no hablen de sus hijos, cuando intentan atacar a una persona a través de sus hijos es violentarlos” Addis Tuñón

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante también negó que exista algún distanciamiento entre ambos. El conductor reiteró que la ausencia de Tuñón respondió únicamente a la decisión tomada por el área de seguridad sanitaria de la empresa. Asimismo, aseguró que mantienen comunicación constante y que la periodista cuenta con su respeto profesional.

Hasta el momento, Javier Ceriani no ha respondido públicamente a las declaraciones que Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante realizaron durante la transmisión en YouTube.

