¿Imelda Tuñón perderá a su hijo? Esposo de Maribel Guardia revela que tiene pruebas en su contra: VIDEO

Después de que se planteó la posibilidad de que Maribel Guardia recupere a su nieto, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, Marco Chacón concedió una entrevista en la que aseguró tener pruebas suficientes para emprender nuevas demandas.

Desde principios de 2025, la conductora costarricense y la viuda de Julián Figueroa enfrentan una batalla legal que busca el bienestar del menor; sin embargo, a lo largo del conflicto, también se han salido a la luz otros problemas relacionados con la herencia.

Te recomendamos: ¿Addis Tuñón no es la tutora del nieto de Maribel Guardia? Abogado de la actriz dice: “No se ha resuelto”

Maribel Guardia e Imelda Tuñón enfrentan problemas legales desde 2025. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Imelda Garza Tuñón podría perder a su hijo?

Aunque se creía que el conflicto legal permanecería fuera del ojo público tras meses de declaraciones cruzadas, el caso volvió a acaparar la atención de los medios cuando se dio a conocer que Addis Tuñón fue nombrada como la nueva tutriz del menor.

El nombramiento de la periodista generó una ola de reacciones que parecen no tener fin; recientemente, una abogada dio a conocer que, aunque se ha dicho que Maribel Guardia no podría volver a ver a su nieto, existe la posibilidad de que las cosas cambien.

“La persona menor de edad está sujeta a patria potestad. Para que la mamá deje de tener esta titularidad, es necesario que se promueva algún juicio de pérdida o suspensión de patria potestad. En este caso, quienes ejercen este derecho y obligación de patria potestad por ministro de ley son los abuelos. Ya que no existe el papá, la mamá pierde este derecho”, explicó una abogada en el programa de Maxine Woodside.

Lee: Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón: Así es el rancho de 50 millones de Julián Figueroa que estaría en su testamento

Maribel Guardia podría volver a ver a su nieto. / Redes sociales

¿Qué dijo el esposo de Maribel Guardia sobre Imelda Tuñón y las supuestas pruebas en su contra?

Tras las declaraciones de la abogada, Marco Chacón, quien anteriormente acusó a Imelda Tuñón de robar pertenencias de Maribel Guardia, rompió el silencio ante las declaraciones de Imelda Tuñón sobre su papel como albacea y la destitución de la actriz de “Laguinilla mi barrio” como tutora.

De acuerdo con Marco Chacón, en el pasado existió una relación de cariño con Imelda Tuñón, pero ahora, por el bienestar del menor, lo mejor es que paren las amenazas de su parte, pues afirma que también cuentan con material suficiente para proceder en su contra.

“Nosotros no tenemos ningún interés de afectar a nadie, pero que no nos amenacen, que no vengan a decir que por daño moral y no sé qué cosas. A nosotros nos sobran los hechos reales, ningún inventado; podemos hacer denuncias y demandas”. Marco Chacón

¿Maribel Guardia piensa recuperar a su nieto al contar con pruebas contra Imelda Tuñón?

Desde que se dio a conocer que Maribel Guardia no podría volver a ver a su nieto, la actriz y conductora no se ha pronunciado al respecto, pero la abogada de Imelda Tuñón aseguró que la convivencia del menor con sus familiares es un derecho.

“Las convivencias son derechos del niño como tal, no tanto de los familiares, son de él”, explicó la abogada; además, reveló que Maribel Guardia presuntamente ya emprendió un proceso para convivir con el menor.

No te pierdas: Alex Fernández tuvo una intensa plática con Julián Figueroa en sus últimos momentos de vida: “Fue tan impactante”