¿Maribel Guardia y su nieto ya no se verán? Abogada de Imelda Tuñón asegura que no se ha respetado la privacidad

Imelda Tuñón y Maribel Guardia siguen en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que Addis Tuñón es la nueva tutora legal del hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón. El nombramiento de la conductora del programa “De primera mano” reabrió el debate sobre la disputa legal y avivó las declaraciones cruzadas entre los involucrados.

Addis Tuñón nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón. / IG

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¿Cómo se decidió que Addis Tuñón fuera la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón?

Addis Tuñón informó en el programa “De primera mano” que había sido nombrada la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón, lugar que anteriormente ocupaba Maribel Guardia. De acuerdo con la presentadora, la decisión fue tomada por un juez, quien aparentemente decidió entre varias personas que se encontraban en una terna.

La periodista de espectáculos compartió que una de sus primeras acciones como tutora sería exigir cuentas a Marco Chacón y Maribel Guardia, pues su objetivo es velar por el bienestar del menor. En respuesta, la actriz de “Lagunilla mi barrio” aseguró que nunca ha tenido un interés en la herencia de su hijo Julián Figueroa y no puede interceder en la herencia de su nieto.

Sin embargo, en nuevas declaraciones con Maxine Woodsine, la exconductora de “Muévete” reveló que, tras el fallecimiento de su hijo, decidió apoyar económicamente al hijo de Imelda Garza Tuñón porque Julián Figueroa “no dejó dinero en efectivo”.

Julián Figueroa no habría dejado herencia en efectivo para su hijo. / Especial

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¿Maribel Guardia y su nieto no volverán a verse tras acusaciones de Imelda Tuñón?

En medio de los dimes y diretes sobre el nuevo cargo de Addis Tuñón, la abogada de Imelda Tuñón reveló el giro que podría ocurrir en la relación de Maribel Guardia y su nieto. De acuerdo con la experta, el menor cuenta con medidas de protección que no han sido respetadas.

“Medidas de protección que en algún momento se han violado porque de repente se ha hablado de más respecto al niño en medios de comunicación”, explicó la abogada.

Sin embargo, aún no es un hecho que Maribel Guardia y su nieto no puedan verse mientras el proceso legal continúa, pues la actriz de “Corona de lágrimas” está dispuesta a tener convivencia por cierto tiempo.

Maribel Guardia sí ha buscado ver a su nieto. / Redes sociales

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¿Qué acciones legales emprendió Maribel Guardia para poder ver a su nieto?

En ese mismo encuentro, la abogada de Imelda Tuñón explicó que las convivencias con el menor son un derecho, pero se debe realizar un proceso, el cual ya fue solicitado por Maribel Guardia. Sin embargo, asegura que sí hay un tema de violación por la manera en que el menor fue separado de su madre.

“Las convivencias son derechos del niño como tal, no tanto de los familiares, son de él. Entonces, si al niño no le hace bien tener esas convivencias, la autoridad lo que va a procurar es resguardar al menor, y es lo que hasta este momento se ha hecho”. Abogada de Imelda Tuñón.

Hasta ahora, Maribel Guardia no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones del equipo legal de Imelda Tuñón, pero por el momento, continúa sin poder ver a su nieto.

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