¿Imelda Tuñón es “cazafortunas”? Examiga de la actriz celebra acciones legales de José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa siguen en medio de la polémica pese a que recientemente se dio a conocer un giro inesperado en la batalla legal entre Maribel Guardia y la viuda de Julián Figueroa.

Durante la tarde del 20 de mayo, Addis Tuñón informó que es la nueva tutora del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa, información que parece no dejar atrás el conflicto entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón, quien aseguran es una “cazafortunas”.

Aseguran que Imelda Tuñón es una “cazafortuna”. / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa?

El conflicto legal y mediático entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa se remonta a cuando la joven difundió un audio en el que se escucha que el hijo de Joan Sebastián abusó de su hermano Julián Figueroa, situación de la que presuntamente sabía Maribel Guardia.

Ante lo ocurrido, José Manuel Figueroa informó que había emprendido una demanda contra Imelda Garza Tuñón, quien aseguró que no ha había notificada, lo que ha generado una serie de dimes y diretes entre las partes involucradas.

Mientras Tuñón asegura que no fue un audio el que se filtró, sino una llamada, el cantante afirma que su excuñada no midió el daño que estaba generando, pues aunque él niegue todo, siempre existirán dudas.

José Manuel Figueroa y Julián Figueroa, hijos de Joan Sebastian. / Archivo TVNotas

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¿Por qué llaman “cazafortunas” a Imelda Tuñón tras demanda de José Manuel Figueroa?

En un reciente encuentro con la prensa, Nagibe Abbud, quien fue amiga de Julián Figueroa, celebró que José Manuel Figueroa haya emprendido acciones contra Imelda Tuñón. De acuerdo con la influencer, el interés de la viuda de Julián Figueroa siempre ha sido económico.

“Ella pensó que se iba a salir con la suya porque Maribel es muy noble, tiene muy buen corazón. Ella no iba a hacer nada por el niño, porque sabe que cuando crezca va a ver las cosas que su mamá hizo, pero me parece muy bien que José Manuel lo haya hecho”, explicó.

Por otro lado, reveló que se mantiene alejada de Imelda Tuñón pues sabe que lo único que siempre ha buscado es la herencia de Joan Sebastian. “Por fortuna, aquí no hay premiación para las cazafortunas y no hay cajeros automáticos. Imelda se casó por dinero”, sentenció.

Al momento, Imelda Garza Tuñón no se ha pronunciado a las recientes declaraciones de su también examiga Nagibe.

Nagibe Abbud arremete nuevamente en contra de Imelda Tuñón, pues apoya a Maribel Guardia y José Manuel Figueroa, asegurando que Imelda es una cazafortunas. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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¿Qué dice Imelda Tuñón sobre la demanda de José Manuel Figueroa?

Aunque en un principio Imelda Garza Tuñón negó haber sido notificada por la demanda, en una reciente entrevista concedida a Alan Saldaña aseguró que nunca actuó con mala intención y sabe que todo se determinará de manera legal.

“Al final del día se va a exponer la verdad y ya sabrán los jueces si sí o si no fue malintencionado, porque él a lo que le está tirando es a la mala intención, pero pues yo nunca tuve mala intención”, sentenció.

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