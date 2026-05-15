José Manuel Figueroa busca terminar con la pelea por la herencia de Joan Sebastian, ¿y sus hermanas?

José Manuel Figueroa fue abordado por los medios de comunicación sobre la batalla legal que enfrenta la familia por la herencia de Joan Sebastian y que se está realizando en San Antonio, Texas.

Principalmente, la disputa involucra a Erika Alonso y su hija Juliana. A más de 10 años del fallecimiento de Joan Sebastian, la pelea por la herencia sigue entre la familia, pero esta vez fuera de México, por lo que José Manuel Figueroa, Marco Chacón y más hijas del cantante tienen planeado un viaje para exigir sus derechos.

Sin embargo, algunos medios extranjeros reportan que, tras el tiempo que ha pasado, la herencia del cantante acumuló una multa de 50 millones de dólares, la cual está relacionada principalmente con la batalla que emprendió Erika Alonso, quien quedó como albacea de Juliana, hija menor de Joan Sebastian.

José Manuel Figueroa viajara con Marco Chacón para buscar el final de la pelea por la herencia de Joan Sebastian. / Archivo TVNotas

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¿Qué acciones legales emprenderá José Manuel Figueroa en la herencia de Joan Sebastian?

José Manuel Figueroa compartió en una reciente entrevista que pronto saldrá del país junto con Marco Chacón y sus hermanas: Marcella, Zarela, Diyabé, Alina, todo con el propósito de poner fin a la batalla legal que sigue rodeando a la familia.

Pese a que ha sido un proceso difícil, José Manuel espera que durante el vuelo puedan tener un momento de relajación familiar: “Nos vamos a tomar el fin de semana. Yo creo que para platicar, reír en el vuelo a Austin, Texas”.

El motivo de su traslado es buscar que se reconozcan sus derechos como herederos en Estados Unidos, aunque pese a la decisión que se tome, José Manuel Figueroa espera que la unión en la familia prevalezca.

José Manuel Figueroa quiere que la unión siga en la familia sin importar lo que ocurra con la herencia. / Luis Marín

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¿Por qué sigue la pelea por la herencia de Joan Sebastian?

A finales de 2024 se reportó que el tema por la herencia de Joan Sebastian había llegado a su fin en México; sin embargo, en el extranjero se lleva un proceso alterno emprendido por Juliana Figueroa, hija menor del cantante.

La joven alegó en 2025 que sus hermanos la habían excluido de la repartición de los bienes, aunque el proceso se mantuvo alejado de los medios por algunos meses, recientemente volvió a revivir tras declaraciones de José Manuel Figueroa, quien compartió que tanto sus hermanos como él viajarán a San Antonio, Texas, acompañados de Marco Chacón para defender sus derechos. “

Vamos a defendernos, a ejercer nuestro derecho de que todos somos herederos, de que sí merecemos que nos incluyan allá en Estados Unidos.” José Manuel Figueroa

El heredero mayor de Joan Sebastian asegura que es un proceso triste para la familia, pues deben enfrentarse contra su hermana, pero confía en que, la unión familiar seguirá sin importar lo que ocurra.

“Yo creo que lo más importante es cenar juntos, volar juntos, a ver si no nos bajan del avión, y cenar, convivir, tener mucha tranquilidad, mucha inteligencia emocional para cualquier ataque o cualquier cosa que se llegue a decir allá.” José Manuel Figueroa

Juliana Figueroa aseguró que sus hermanos la dejaron fuera de la herencia de su papá. / Instagram: @julianajfigueroa

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¿Quién es Juliana Figueroa, hija menor de Joan Sebastian que pelea por la herencia?

Juliana Figueroa es hija menor de Joan Sebastian y Erika Alonso, su nombre adquirió notoriedad en el medio cuando denunció públicamente haber quedado fuera de la herencia de su papá por decisión de sus hermanos.

En redes sociales, es una destacada personalidad de la moda que radica en San Antonio, Texas. Sus redes sociales superan los más de 100 mil seguidores, con quienes comparte un poco de su emprendimiento digital.

A principios de 2025, denunció públicamente estar lista para hablar sobre el abuso que vivió por parte del actor Jorge Reynoso. Fue a través de la cuenta de Chamonic cuando se dio a conocer que la joven estaba lista para hablar de todo lo que vivió cuando era menor de edad.

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Así lo dijo José Manuel Figueroa: