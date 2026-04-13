Marie Claire destapa la verdad de su ruptura con José Manuel Figueroa tras años de silencio: “Sí hubo pelea”

Parecía una historia de amor con final feliz, pero terminó muy lejos del altar. Marie Claire Harp rompió el silencio y contó la verdad sobre su separación de José Manuel Figueroa: hubo crisis, distancia, un anillo entregado en mal momento… y sí, una pelea que nunca se había contado.

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Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa / Instagram: @marieclaireharp/ @jmfigueroa_mx

¿Cómo fue realmente la relación de Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa?

La historia de amor entre Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa fue una de las más comentadas del espectáculo. Durante casi dos años, la conductora venezolana y el cantante se mostraron enamorados, cómplices y con planes claros de formar una familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que parecía sólido comenzó a fracturarse.

Marie Claire ha contado que su relación con el hijo de Joan Sebastian fue clave en uno de los momentos más delicados de su vida: cuando salió de Venezuela para iniciar una nueva etapa profesional en México. Aunque ella ya era una figura reconocida en su país, el contexto político la obligó a dejarlo todo y comenzar prácticamente desde cero.

En ese proceso, José Manuel Figueroa se convirtió en un apoyo fundamental, tanto en lo emocional como en lo profesional. Él la guió dentro del medio artístico mexicano, le explicó dinámicas, personajes y hasta detalles técnicos del mundo musical y televisivo.

“Él me enseñó mucho, muchas cosas del medio artístico… de quién era quién, de Banda Max también me enseñó mucho… estos son los instrumentos que van en una banda”, relató la conductora.

Pese a ese respaldo, la relación comenzó a resentirse conforme ambos avanzaban en sus carreras.

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¿Qué pasó entre José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp? La distancia, el trabajo y la crisis que rompió su relación

Aunque había amor, la realidad laboral terminó pesando más. Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa comenzaron su relación con agendas complicadas, pero con el tiempo, la distancia se volvió cada vez más notoria.

Ella entró de lleno a nuevos proyectos televisivos mientras él retomaba giras musicales, lo que los mantenía separados constantemente. La rutina, los viajes y la falta de tiempo compartido comenzaron a apagar la chispa.

“Cuando él y yo empezamos, él estaba programando una gira y yo estaba entrando en Banda Max… de repente yo empecé a tener muchos compromisos y él empezó con sus giras y ya la relación empezó a perder la fuerza, a enfriarse”, explicó Marie Claire.

Según la conductora, no hubo un evento específico que detonara el conflicto, sino una suma de ausencias, cansancio y prioridades distintas que hicieron que el vínculo tomara “otros rumbos”. Aun así, lo más inesperado estaba por venir.

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Marie Claire Harp habla de su ruptura con José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Dónde quedó el anillo y cómo fue la pelea final entre Marie Claire y José Manuel?

Uno de los rumores más persistentes tras su ruptura fue que todo había terminado de forma madura y cordial, pero Marie Claire Harp desmintió esa versión y dio detalles poco conocidos sobre el verdadero final de su compromiso con José Manuel Figueroa.

Primero aclaró que no fue ella quien entregó el anillo personalmente, sino que lo mandó de regreso con ayuda de su asistente, ya que la relación estaba tan deteriorada que no hubo un encuentro cara a cara.

“Es mentira que decidimos hablar y al otro día ya no había nada. La verdad es que sí hubo una riña… pero bueno, fue una pelea donde no hubo falta de respeto”. Marie Claire

Marie Claire Harp está más que feliz por su compromiso con José Manuel Figueroa / YouTube: Hoy

Finalmente, la actriz aseguro que su historia con José Manuel Figueroa acabó, pero se llevo a un gran amigo que hasta hoy sigue.