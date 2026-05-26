¿David Zepeda sigue soltero? El actor impacta al revelar la verdad sobre su vida amorosa, ¿se mostró incómodo?

David Zepeda, uno de los galanes más solicitados de la televisión mexicana, por fin rompió el silencio sobre su situación sentimental y dejó clara su postura. Aunque su respuesta sorprendió a muchos ¿qué reveló?

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David Zepeda revela su secreto para mantenerse en forma. / Mezcalent

¿Qué dijo David Zepeda sobre su situación sentimental en 2026?

David Zepeda volvió a ser cuestionado sobre su vida amorosa durante un encuentro con medios de comunicación y, fiel a su estilo relajado pero reservado, respondió sin rodeos.

“¿Del corazoncito? Soltero pero nunca solo”, expresó el actor, dejando claro que actualmente no mantiene una relación formal, aunque sí disfruta plenamente esta etapa de su vida.

Las declaraciones rápidamente se volvieron tema de conversación entre sus seguidores, pues desde hace tiempo existe incertidumbre sobre si el actor realmente continúa sin pareja o simplemente prefiere mantener sus romances lejos del ojo público.

Más adelante, en una conversación con Shanik Berman, el protagonista explicó que hoy se siente pleno con su estilo de vida y que no tiene prisa por iniciar una relación sentimental seria.

“Soy muy feliz honestamente con mi vida. Hay que vivir el hoy y valorar lo que tienes hoy”, comentó.

El sonorense dejó entrever que actualmente su prioridad absoluta es el trabajo, ya que mantiene una agenda llena de proyectos, grabaciones y compromisos profesionales que ocupan gran parte de su tiempo.

Además, David Zepeda también confesó que, por ahora, no está entre sus planes formar una familia ni cambiar el ritmo de vida que ha construido durante los últimos años.

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David Zepeda sorprende a fans con nueva fotografía. / Foto: Instagram/@davidzepeda1.

¿Por qué David Zepeda mantiene sus romances lejos de los reflectores?

Aunque constantemente surgen rumores sobre posibles parejas, David Zepeda ha sido muy cuidadoso con todo lo relacionado con su intimidad. El actor considera que su vida privada debe mantenerse separada de su carrera artística.

En una entrevista concedida al programa Hoy en 2022, explicó por qué evita ventilar públicamente sus romances o las personas con las que sale.

“El público merece un respeto enorme y no debe uno de estar ventilando con qué niña saliste y con qué chica saliste” David Zepeda

David Zepeda aseguró que no se trata de esconder a alguien, sino de proteger espacios personales que considera importantes para mantener estabilidad emocional y tranquilidad fuera de los foros de televisión: “Si se da y la presentas (a la pareja) pues fabuloso, tampoco es que oculte a mi novia o a mi pareja, o la niña con la que esté saliendo, pero prefiero que conozcan más esa parte, la parte profesional y a lo que me dedico…”, añadió.

El actor también reveló que disfruta llevar una vida mucho más tranquila y familiar lejos de las cámaras.

David Zepeda “Soy una persona que lleva una vida sencilla, bonita, hogareña, familiar, rodeada de gente muy cercana casi siempre, y me la paso también muy bien en esa parte…”.

Finalmente, reiteró que actualmente no está enamorado y que disfruta completamente su soltería.

“Estoy soltero y estoy disfrutando mucho de eso…”. David Zepeda

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¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de David Zepeda?

A lo largo de su carrera, David Zepeda ha sido relacionado con distintas mujeres del medio artístico, aunque pocas relaciones se han confirmado públicamente.

La más conocida fue la que sostuvo con Lina Radwan, considerada hasta ahora su relación más formal y estable. Ambos mantuvieron un noviazgo intermitente durante casi diez años.

La relación habría comenzado alrededor de 2010 y terminó oficialmente en 2018. Sin embargo, tras la ruptura continuaron manteniendo una amistad cercana e incluso en distintos momentos surgieron rumores sobre una posible reconciliación.

A pesar de los años y la cercanía que compartieron, ninguno de los dos ventiló detalles íntimos de su historia, algo que siempre caracterizó a David Zepeda.

Precisamente esa discreción es una de las razones por las que continuamente aparecen especulaciones sobre su situación sentimental, especialmente porque el actor rara vez aparece públicamente acompañado por alguna pareja.

¿Qué dijo David Zepeda sobre los rumores de su sexualidad y su supuesto romance con Ricky Martin?

Además de las especulaciones sobre romances, David Zepeda también ha enfrentado rumores relacionados con su orientación sexual. En 2022 incluso fue vinculado sentimentalmente con algunos hombres, entre ellos el cantante Ricky Martin.

Ante las versiones que circularon en redes y algunos programas de espectáculos, el actor respondió contundentemente durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“No me pudieron levantar un falso más tajante”. David Zepeda

David Zepeda aseguró que nunca le molestaron las especulaciones y afirmó que no tendría problema en hablar abiertamente del tema si fuera el caso.

“Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver”. David Zepeda

El actor reconoció que tomó los rumores con humor porque las personas cercanas a él saben perfectamente cómo es su vida.

“Me moría de risa”, comentó.

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David Zepeda y Ricky Martín

¿David Zepeda tuvo una relación con Daniel Urquiza? Así surgieron los rumores que marcaron al actor

Uno de los episodios más delicados que rodearon el nombre de David Zepeda ocurrió tras la muerte de Daniel Urquiza, conocido como “el Rey de las extensiones”, quien falleció en octubre de 2020.

En aquel momento, Elisa Beristaín exconductora de Chismenolike y presunta amiga cercana del estilista, aseguró a TVNotas que Daniel le había confesado haber sostenido una relación sentimental durante varios años con un famoso actor.

Tiempo después, diversos portales comenzaron a mencionar el nombre de David Zepeda luego de comentarios realizados en programas de espectáculos. Sin embargo, nunca existió una confirmación oficial ni pruebas contundentes que demostraran una relación entre ambos.

Conversaciones de Elisa con Daniel Q.E.P.D

La propia Elisa reconoció públicamente que jamás vio juntos a Daniel Urquiza y David Zepeda, además de señalar que sus declaraciones estaban basadas únicamente en conversaciones privadas que sostuvo con el estilista.

Hasta la fecha, el actor nunca confirmó dichas versiones y el tema quedó únicamente en el terreno de la especulación mediática.