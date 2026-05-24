David Zepeda revela su secreto para mantenerse en forma, ¿no es solo ejercicio?

David Zepeda se sinceró sobre los constantes halagos que recibe en redes sociales al publicar contenido con muy poca ropa o en el gimnasio. De acuerdo con el actor, aunque ya no es una acción que hace frecuentemente, sigue generando buenas reacciones entre sus fans.

David Zepeda se sincera sobre su contenido en redes.

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¿Cómo reacciona David Zepeda a los halagos de sus fans?

En un reciente encuentro con la prensa, David Zepeda fue cuestionado sobre las recientes fotos que compartió desde el gimnasio. Aunque está más cubierto que otras veces, los usuarios aseguraron que había incendiado las redes.

Ante los piropos que inundaron sus publicaciones, el actor de telenovelas explicó: “Me gusta consentir a la gente que me sigue, agradecido siempre con el público”. Sin embargo, aseguró que ese tipo de contenido ya no es tan constante en sus cuentas, pues considera que tal vez “se ha hecho un poco más timido”.

David Zepeda asegura que se volvió más timido. / Foto: Instagram/@davidzepeda.

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¿David Zepeda ha dejado de publicar fotos muy destapado?

En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, David Zepeda confesó que uno de los principales riesgos al compartir ese contenido es la respuesta de los internautas, pues algunos comentarios están subidos de tono.

“Hay de todo, hay comentarios y mensajes privados que me llegan muy fuertes, pero uno agradece que estén al pendiente de tu carrera y de tu persona”. David Zepeda

Pese a que admite que no siempre tiene el tiempo suficiente para responder todos los mensajes que le llegan, asegura que cuando llega a ver uno “locochón” o “candente” mejor lo elimina.

David Zepeda tiene 53 años y los oculta bien en sus sensuales fotografías. / Foto: Instagram/@davidzepeda1.

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¿Cuál es el secreto de David Zepeda para mantenerse en forma?

Además de sincerarse sobre su reacción a los comentarios que realizan de sus atributos físicos, David Zepeda reveló el que considera su secreto para mantenerse en forma, pero contrario a lo que puede pensarse, el actor reveló que no solo es hacer ejercicio.

“Cuidar mi cuerpo, mis pensamientos, y creo que ese es el único secreto”, aseguró.

Además, respecto a las constantes preguntas sobre la posibilidad de convertirse en padre, aseguró que se siente muy bien con su vida, así que mejor deja fluir las cosas, pues por el momento su familia y sus sobrinos suplen la idea. Cabe mencionar que el actor está por iniciar un nuevo proyecto de la mano de Ignacio Sada en el melodrama “Tan cerca de ti, nace el amor”, donde compartirá protagonismo con Oka Giner.

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