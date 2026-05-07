William Levy enloquece con FOTOS que dejan poco a la imaginación y reviven su paso en las telenovelas

William Levy es considerado uno de los actores favoritos por el público mexicano debido a su participación en diversas telenovelas, tal es el caso de ‘Sortilegio’, producción en la que compartió créditos con Jacqueline Bracamontes.

Ante el gran éxito del melodrama, aún siguen saliendo a la luz varios de los momentos que protagonizó el actor, pero en esta ocasión, sus seguidoras sorprendieron con impactantes fotografías que dejan muy poco a la imaginación.

William Levy enloquece con fotografías de su pasado en las telenovelas. / Redes sociales

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¿Cómo son las fotos de William Levy que enloquecieron las redes?

William Levy acaparó la atención de las redes sociales, principalmente de X, luego de que se dieran a conocer una serie de imágenes en las que aparece en la regadera durante las grabaciones de ‘Sortilegio’.

A través de cuatro imágenes distintas, se puede observar como el actor se da un baño como parte de una escena del melodrama. Pese a que las fotos fueron tomadas años atrás, actualmente siguen generando impacto en sus seguidoras debido al buen físico con el que cuenta el actor.

A tan solo unas horas de que las imágenes fueran publicadas en la una cuenta de X, especializada en contenido de telenovelas, han logrado gran visualización en la red y suman miles de ‘me gusta’ y comentarios que resaltan la belleza física de William Levy.

William Levy sorprende con impactantes fotografías sin ropa. / Redes sociales

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¿Cuál es la telenovela de la que surgieron las fotos de William Levy que enloquecieron?

Sortilegio es considerada una de las telenovelas más exitosas de la productora Carla Estrada, la cual salió al aire en 2009 y es una adaptación de ‘Tú o nadie’. Principalmente, la historia gira en torno a un “triángulo amoroso” protagonizado por María José Samaniego y Alejandro Lombardo, quienes se ven afectados por la presencia de Bruno, quien es medio hermano de Alejandro.

El amor, la venganza y el rencor, son sentimientos que predominan en la historia, la cual comienza cuando Alejandro Lombardo se da cuenta de que está casado con María José Samaniego tras volver de un accidente que le hace perder la memoria.

Además de William Levy y Jacqueline Bracamontes, el elenco está conformado por: David Zepeda, Ana Brenda Contreras, Chantal Andere, Daniela Romo y Julián Gil. A lo largo de casi 100 capítulos puedes disfrutar de su actuación, la cual fue grabada en gran parte en Mérida, Yucatán, donde se desarrolla la historia.

Reviven pasado de William Levy con impactantes fotos. / Redes sociales

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¿Quién es William Levy, actor que enloqueció con sus fotos?

William Levy

Su debut en la pantalla chica ocurrió en programas como ‘Isla de la tentación’ y ‘Protagonista de novela’.

y Su salto a la fama ocurrió en melodramas como ‘Pasión’, ‘Cuidado con el ángel’, ‘Sortilegio’ y ‘Triunfo del amor’.

y La última vez que se le vio en producciones televisivas de México fue en ‘La tempestad’, pero años más tarde retomó los melodramas en ‘Café con aroma de mujer’, un proyecto que se convirtió en fenómeno en plataformas de streaming.

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