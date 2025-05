William Levy tendría millonaria deuda con el fisco ¡Incrementó casi el doble y podría perder su casa!

El actor William Levy no sale del ojo del huracán, a pocas semanas de haber sido arrestado en Miami, por alterar el orden público supuestamente bajo los efectos de la bebida, ahora, la sombra de un viejo rumor resurge con fuerza, pues tendría una deuda millonaria que lo tiene al borde de la desesperación con el fisco de EUA, aseguran. Te contamos todos los detalles al respecto.

El actor ha tenido una muy mala racha en cuestiones legales. / Redes sociales.

¿Cuántos millones de dólares debe William Levy al fisco de Estados Unidos?

De acuerdo con la fuente cercana a William Levy con la que habló TVNotas en 2024, la deuda que en aquel entonces se reportaba, era de dos millones de dólares, sin embargo, la cifra habría aumentado considerablemente por la falta de pago, aseguró un colaborador de Ceriani en su espacio de YouTube.

“Ya el fisco le está diciendo que ‘nanai de la China’, que no podemos mantener esto. La deuda de dos millones se ha aumentado por los intereses a cerca de tres millones y medio. Tiene una anotación de embargo. Le tienen embargada la cas. Ahora mismo el fisco lo que está negociando es con el propio constructor… Se lo ha gastado todo. Tiene el pleito con el Rolls Royce. Tiene un tema por un presunto intento de estafa. Estrelló el Rolls Royce para cobrar el seguro. Él se encuentra muy aturdido”, indicó el periodista de espectáculos Carlos Corbacho, colaborador de Javier Ceriani.

Los rumores de un presunto adeudo no son nuevos, en TVNotas te contamos los primeros detalles del caso desde 2024. / Redes sociales.

¿Desde cuándo tendría William Levy deuda con el fisco de Estados Unidos?

En 2024, en TVNotas, fuimos de los primeros en contar que William Levy tenía un presunto adeudo de dos millones de dólares (38 millones de pesos) de impuestos federales al fisco de Estados Unidos que se llama, Servicio de Impuestos Internos, según su página web en español o “Internal Revenue Service” o IRS en inglés. Poco después de nuestra publicación impresa, otros programas de espectáculos se sumaron y presentaron documentos legales que probarían el adeudo.

En aquel año, también se reveló que su ex, Elizabeth Gutiérrez, tenía una demanda en proceso por una deuda de 59 mil dólares (cerca de un millón de pesos). Ahora, la información ha sido actualizada a través del canal de Javier Ceriani, quien aseguró que la cifra adeuda va en aumento.

El actor William Levy ha tenido serios conflictos legales, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. / Redes sociales.

¿Qué consecuencias legales puede tener para William Levy deuda millonaria con el fisco?

De acuerdo con el medio ‘Ángeles Times’, además de acumular intereses y multas, a la larga el IRS, el fisco puede embargar el salario de la persona con adeudo. Puede colocar un gravamen sobre su propiedad o incluso retener su pasaporte.

Pero si solicita una prórroga, o si presenta su declaración con su información financiera, puede evitar estas consecuencias. Incluso si no tiene el dinero para pagar en su totalidad lo que debe y llegar a un acuerdo para que se pague sólo una pequeña parte de manera inicial. Sin embargo, debido a que la deuda de William no es reciente, podría no tener derecho a dicha prórroga. Por el momento, el polémico actor no ha dado declaraciones sobre este presunto adeudo. ¿Se quedará sin casa?