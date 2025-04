William Levy hundido en la depresión: "¡Busca mujeres y se refugia en el alcohol!”

William Levy fue arrestado la noche del 14 de abril en Florida, por irrumpir en propiedad privada y alterar el orden público, supuestamente bajo los efectos de sustancias y el alcohol. Fue liberado el pasado 15 de abril tras pagar 500 dólares (alrededor de 8 mil 500 pesos) de multa.

Según algunas versiones, todo comenzó cuando el cubano convivía con los padres de un amigo de su hijo en el restaurante Baires grill. Con el paso de las horas, Levy comenzó a invitar tragos a todos los presentes. Cuando le llegó la cuenta y vio que era considerable, se molestó y argumentó que no la iba a pagar.

Una amiga cercana del cubano, quien pidió no revelar su identidad, contó a TVNotas que William, aparentemente, se encuentra en depresión, lo que lo ha llevado a refugiarse en el alcohol desde hace algunos años.

Amiga de William Levy “Él no está en la mejor etapa de su vida. Sale de un problema y se mete en otro. Es el cuento de nunca acabar, pero su depresión lo lleva a cometer tonterías”.

William Levy detenido / Fotos: @javierceriani, redes sociales, telemundo 51 miami, @sientesequienPueda, @alexrodrigueztv, archivo TVNoTas

Mira: ¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos previo a su detención? La verdad de la foto que circula en redes

¿Cómo está William Levy después de la detención?

“William siempre había sido el guapo protagonista de las telenovelas. Era muy deseado por muchas mujeres. Cada uno de sus proyectos se convertía en un rotundo éxito. Sin embargo, las cosas han cambiado. El chavo coqueto, risueño, amable y exitoso ya no existe. Su depresión lo hundió”, indicó.

“Lamentablemente se ha convertido en un hombre inestable y, al parecer, se ha refugiado en el alcohol. Se le ha vuelto un hábito muy malo. Esto ha repercutido en su trabajo. Le han llegado proyectos muy buenos y algunos los rechaza porque pide cantidades estratosféricas de dinero. Debe entender que ya no es el de antes. Tenía sueños de conquistar Hollywood y hacer una carrera exitosa, y míralo ahora”, puntualizó.

“Entiendo que en su momento ganó cantidades jugosas. Él ha sido un claro ejemplo de perseverancia. Comenzó desde abajo. Soy testigo del alcance y crecimiento que ha tenido en su carrera”, resaltó.

“Hoy, para los productores, televisoras y empresarios, él ya no es rentable como antes. No le ha caído el veinte. Ya no está para exigir un dineral y, para su mala suerte, ha estado involucrado en situaciones complicadas relacionadas con el alcohol y supuestas intoxicaciones por sustancias”, manifestó.

William Levy / Twitter

¿Por qué William Levy se metió en problemas?

Amiga de William Levy “¿Cómo ayudan a una persona que no ha dejado la fiesta, el alcohol y las mujeres? Siento que él solito se pone la soga al cuello. ¿Cuántas veces lo cacharon siéndole infiel a la mamá de sus hijos? Ella lo acusó de ser un hombre agresivo. Siempre se portó como toda una dama con él. Aguantó hasta donde pudo. Le intentó ayudar y lo invitó a ir a terapia. Al final no quiso y vean las consecuencias. Hasta arrestado terminó hace unos días”.

“William se siente solo. Él busca mujeres, pero al final ninguna le llena. A veces pienso que aún se siente como el galán que todos quieren, pero ya no. Ese tiempo ya pasó. Vienen más generaciones de actores atrás de él”, dijo.

“¡Me preocupa! Lo veo cansado, perdido y hasta cierto punto demacrado. Tiene 44 años y parece un señor de 60. Si no sienta cabeza, es posible que caiga a un vacío donde nadie lo pueda sacar. Espero que tome ayuda psicológica, que es muy importante para salir del hoyo. Tiene 2 hijos maravillosos que lo necesitan y por los que debe luchar”, concluyó.

William Levy detenido / Fotos: @javierceriani, redes sociales, telemundo 51 miami, @sientesequienPueda, @alexrodrigueztv, archivo TVNoTas

Estos son otros altercados en los que se ha visto involucrado William Levy:



El 28 de octubre de 2023 se registró un altercado doméstico. William salió a tomar con unos amigos y no le gustó a su pareja.

En enero de 2024, llegó tomado a su casa y comenzó a gritarle a su pareja. Supuestamente él portaba un arma en la cintura.

El 2 de marzo de 2024, la policía recibió una llamada, donde se decía que su hija supuestamente, encontró a otra mujer en el dormitorio de su papá.

William Levy arresto / Redes sociales

¿Qué le pasa a William Levy?

La psicóloga Trixia Valle nos habló a fondo sobre la situación de William Levy:

“El hecho de que él haya salido de Cuba y obtenido tanto éxito habla de una persona con mucha perseverancia, ganas, y fortaleza interior. El problema viene cuando se vive en una situación adversa. Viene de condiciones de muchas restricciones y después le llega el éxito. Si no se trabaja el patrón de mente con terapia o crecimiento espiritual, jamás estará listo para el éxito”, resaltó.

“Por eso comienza a autosabotearse. Probablemente, esto no viene de ahorita. Se le ve cansado, demacrado y súper flaco. Eso demuestra que posiblemente venga de una relación tóxica, en la que hubo muchas acusaciones o infidelidades. Tienen un patrón tóxico”, indicó.

“Hay cero aceptaciones, la ilusión de querer volver y frustración. Por eso se recurre al alcohol o a las drogas, para controlar la emoción que no se puede manejar. Veo mucha depresión de por medio y sabotaje”, concluyó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Famosa cantante respalda a William Levy tras su arresto y le hace atrevida propuesta