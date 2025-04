¿Elizabeth Gutiérrez detrás del arresto de William Levy? Esto dice Jordi Martin: “Una trampa”

Después de días de especulación y rumores, William Levy ha decidido contar su versión de los hechos que rodearon su detención el pasado 14 de abril. El actor cubano fue arrestado luego de causar disturbios alcoholizado y por supuestamente haber traspasado propiedad privada. La información fue compartida por el paparazzi Jordi Martín en el programa ‘El gordo y La flaca’, quien aseguró haber sostenido dos conversaciones telefónicas con el actor.

“William quiere que recalque varias cosas: una, nunca estuvo esposado de pies”, señaló el periodista. Aclaró que el cubano está decidido a desmentir lo que considera una campaña de desinformación.

William Levy fue arrestado / IG: @willevy

Así comenzó el altercado en el restaurante por el que lo arrestaron, según William Levy

El incidente ocurrió en un restaurante donde Levy compartía una velada con su mejor amigo. Todo se habría desatado por una cuenta que ascendía a 519 dólares, monto que ambos consideraron desproporcionado.

“William me cuenta que estaba pasando un rato agradable con su amigo, que estaban tomando unos tragos y había varios fanáticos que le pidieron fotos. De repente, cuando llegó la cuenta, eran 519 dólares. Al amigo de William le pareció excesiva la cifra y le dijo al bartender: '¿Oye, qué está pasando con esta cifra? ¿Por qué está tan alta? ¿Es porque es William Levy? ¿Nos estás estafando?’”. Jordi Martín

William Levy aseguró que intentó calmar la situación, pero que en medio del intercambio de palabras, la presencia policial ya era evidente. “Se presenta un trabajador del lugar que se ríe, se burla, y cuando William se levanta para poner paz, llegan 10 policías. Les piden identificaciones y luego les dicen: ‘Se pueden ir a su casa’”, explicó el comunicador.

¿Elizabeth Gutiérrez está relacionada con el arresto de William Levy?

Uno de los aspectos más intrigantes que surgieron tras la conversación con Levy es una versión no confirmada sobre una supuesta trampa. Jordi Martín compartió que una fuente en Miami le aseguró que la dueña del restaurante donde ocurrió el altercado es “íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez”, expareja del actor.

“Ojo, a lo que me llega de Miami, ojo, a la bomba que les voy a soltar: la dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez”, dijo Martín, quien aclaró que todo esto forma parte de una cadena de rumores y no de información verificada.

“Me trasladan que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy. No es oficial, según las fuentes que tengo en Miami”. Jordi Martín

El actor William Levy fue detenido la noche del 14 de abril en Florida. / Instagram.

William Levy tomará acciones legales en relación con su arresto y desmiente consumo de sustancias

Uno de los rumores más fuertes afirmaba que William Levy volvió al restaurante para recuperar su celular, lo que habría motivado su arresto. Sin embargo, él mismo desmintió esta versión.

“William no es que regrese por su teléfono. Eso del teléfono no es verdad. William regresa para decirle al agente: '¿Por qué nos han tratado así? No considero que el trato haya sido el más adecuado’, y es cuando el policía le dice: ‘Te quedas arrestado’”, reveló Jordi Martín, paparazzi.

Finalmente, William Levy le pidió al comunicador dejar claro que no consumió sustancias ilícitas. Desmintió también esa versión que circuló tras su detención. Levy aseguró a Jordi Martín que tomará acciones legales por difamación.

