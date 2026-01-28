Jacky Bracamontes revive la muerte de su hijo por inocente pregunta de su hija y la reacción la deja en shock

La historia volvió a abrir una herida que nunca cierra del todo. Jacky Bracamontes una de las conductoras y actrices más queridas del espectáculo mexicano revivió públicamente el momento más devastador de su vida: la muerte de su hijo varón durante el parto. Todo ocurrió por una pregunta inesperada de su hija mayor, quien quiso saber qué había pasado realmente el día en que nació junto a su hermano gemelo.

Jacky Bracamontes rubia / Instagram:@jackybrv

¿Cómo murió el hijo de Jacky Bracamontes durante su embarazo gemelar?

La muerte del hijo de Jacky Bracamontes ocurrió en 2013, cuando la actriz estaba embarazada de gemelos. Aunque todo parecía marchar bien, el desenlace fue devastador. Ella misma contó que hasta la semana 34 su embarazo transcurría con normalidad.

“Fue normal hasta el final. En la semana 34 fui a hacerme el chequeo normal y todo estaba bien, o sea, me checaron ultrasonido, el corazón de uno, el corazón de la otra perfecto”, relató la actriz.

Poco después, comenzó a sentir contracciones, pero le dijeron que era algo esperado en esa etapa. Más tarde, durante un viaje, las molestias regresaron con mayor intensidad y fue llevada de emergencia al hospital. Ahí los médicos notaron que el corazón de uno de los bebés casi no se escuchaba.

La cesárea fue inmediata. Lo que parecía un parto prematuro se transformó en tragedia. “Martín fue quien me contó todo. Me dijo que el bebé no la libró, nació azulito, ya había fallecido. (...) Ahí se me cayó el mundo. Lloré mucho, lloré meses”, confesó.

Los médicos confirmaron que el bebé llevaba aproximadamente tres días sin vida dentro del vientre.

Jacky Bracamontes en el hospital / Facebook: Jacky Bracamontes IG: @jackybrv

¿Por qué las hijas de Jacky Bracamontes le preguntaron por su hermano que murió?

Años después, la pérdida de Jacky Bracamontes volvió a tocar la puerta, pero desde la inocencia. La hija mayor de la actriz le pidió que le contara cómo había sido su nacimiento, y la charla derivó en una conversación inesperada sobre su hermanito.

“Le empecé a platicar todo, yo muy tranquila… les empecé a platicar todo desde el antes… tratando de explicarle a su nivel. Entonces le digo que me abrieron la panza y tu hermanito que estaba dentro contigo ya había fallecido”, narró.

Las niñas escuchaban atentas, pero comenzaron las preguntas inevitables:

“¿Por qué falleció mi hermano, mamá?” Jacky Bracamontes

Jacky trató de responder desde el amor, no desde la explicación médica. “Le dije ‘es que Dios quiso que se fuera al cielo’… ‘no sé la respuesta. No sé, a veces Dios toma decisiones que no entendemos’”.

¿Qué fue lo que dijo su hija que dejó a Jacky Bracamontes en shock?

La conversación cerró con un momento que la actriz Jacky Bracamontes jamás olvidará. Tras escuchar toda la historia, una de las niñas hizo una reflexión que desarmó emocionalmente a su madre.

“Mamá, ya sé por qué Diosito se lo llevó al cielo… para tener un angelito que nos cuidara, sino no tendríamos un angelito que nos cuidara”. Jacky Bracamontes

La respuesta de Jacky fue inmediata, pero cargada de contención emocional: “Tienes toda la razón”, dijo, mientras apenas lograba mantenerse firme antes de despedirlas para dormir.

¿Cómo es hoy la familia de Jacky Bracamontes tras la tragedia?

Después de aquel episodio, la actriz Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes fortalecieron aún más su relación. Su matrimonio con el piloto Martín Fuentes ha sido señalado como uno de los más estables del espectáculo mexicano, marcado por momentos felices, pero también por pruebas durísimas.

Hoy Jacky es madre de cinco hijas y ha hablado abiertamente sobre la maternidad, el duelo perinatal y la fe como herramientas para salir adelante. La muerte de su bebé no es un tema oculto en casa, sino parte de su historia familiar, contada con sensibilidad.