David Zepeda se besa con una famosa conductora en plena emisión EN VIVO de programa: ¿Romance? VIDEO

A unos días de que el actor David Zepeda revelara sus secretos para mantenerse en forma, nuevamente es protagonista de un viral momento en redes sociales, luego de estar como invitado en un famoso programa, y besarse con una querida periodista. Te contamos lo que pasó.

David Zepeda se da beso con una periodista / Mezcalent

¿Con qué periodista se besó el actor mexicano David Zepeda?

El escenario de este momento en el que participó David Zepeda, quien compartió unas sensuales fotos hace unas semanas, fue ¡Siéntese quien pueda!, programa de Univisión que comparte noticias de espectáculos y que, en ocasiones, cuenta con invitados.

En una reciente emisión, David Zepeda estuvo presente como invitado, platicando y bromeando con conductores del programa.

Fue en ese espacio que la periodista y conductora venezolana, Carolina Sandoval, decidió “entrar en el juego” y comenzar con una dinámica pícara que terminó resultando en un momento que revolucionó las redes sociales.

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Carolina Sandoval se besó con David Zepeda / IG: @venenosandoval

¿Cómo fue el beso que se dieron David Zepeda y Carolina Sandoval durante el programa?

El actor mexicano, David Zepeda, se encontraba en ¡Siéntese quien pueda! para promocionar su nueva telenovela Tan cerca de ti, nace el amor, y algo que comenzaba como una entrevista promocional, terminó convirtiéndose en un momento “pícaro”.

Posteriormente, Carolina Sandoval comenzó a “juguetear” con la entrevista, revelando que ella sería parte de una nueva telenovela de Televisa (algo que no es verdad), todo para que David le diera consejos de actuación.

Yo también tengo una propuesta porque estoy haciendo casting para Televisa. Lo que si no sé es besar. Carolina Sandoval

De manera inmediata, David le pregunta "¿ Sí estás soltera ?”, y mientras ella asentaba con la cabeza, el actor la tomó de la cintura y le plantó un beso, ante los gritos de los demás presentes.

Aunque no se nota un beso como tal, ambos sí se acercaron y con eso bastó para generar reacciones en redes sociales, acumulando también miles de comentarios.

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¿Cómo reaccionó David Zepeda al beso junto a Carolina Sandoval?

Luego de que se llevara a cabo el beso entre David Zepeda y Carolina Sandoval (quien vivió un tenso divorcio hace unos meses) conductores bromearon con las intenciones de la periodista, pues aseguraron que “no es la primera vez que lo hace”.

Paralelamente, David Zepeda responde: "¿ Ah, lo hace con todos ?”, mientras todos reían del curioso momento vivido en el foro.

En comentarios, miles de internautas aplaudieron el momento y mencionaron que las críticas a Carolina Sandoval fueron por pura envidia, ya que David Zepeda es uno de los solteros más codiciados del medio:



“Ella es la envidia de muchas”,

“Ay, Carolina, quién como tú”,

“Hasta yo haría lo mismo” y,

“Soy Carolina, yo tampoco sé besar, jajaja”.

La pregunta que comenzó a circular sobre David Zepeda fue acerca de su estado sentimental actual, algo de lo que habló hace apenas algunos días.

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