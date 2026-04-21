David Zepeda sufre gran descuido en selfie y enciende las redes con impactante FOTO: “Está armado”

David Zepeda es uno de los actores más queridos entre el público, sin mencionar que su galanura y buen físico impactan a toda la audiencia hasta robar muchos suspiros. El protagonista de varias telenovelas continúa cuidando su imagen y el ir al gimnasio es una de las maneras en que se mantiene en forma y bien conservado.

Durante una de sus visitas y, aparentemente, tras finalizar su rutina del día, el actor se tomó una fotografía en el espejo del establecimiento en el que se ejercita, pero sus seguidores notaron un descuido y lo volvieron viral, lo cual encendió las redes sociales y dejó volar la imaginación de su público. Aquí te dejamos la picante fotografía de David Zepeda.

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David Zepeda encendió nuevamente las redes sociales con provocadora selfie. / Foto: Instagram/@davidzepeda.

¿Cuál es la fotografía que subió a sus redes sociales David Zepeda y tuvo un descuido?

En su cuenta oficial de Instagram de David Zepeda sigue la fotografía que ha encendido las redes sociales y se ha vuelto viral por el gran descuido que tuvo el actor.

Los comentarios de seguidoras y seguidores por la impactante fotografía no se hicieron esperar y esto dijeron del artista de telenovelas como ‘Sortilegio’, ‘La fuerza del destino’ y ‘Abismo de pasión’. Estos fueron algunos comentarios:



"¿Alguien más le hizo zoom a la fotografía?”,

“El guapo está armado”,

"¿Siempre sales con esa arma al gimnasio?”,

“Ahora tendrá que ver tu video nuevamente”,

"¡David, no te había visto bien!”,

David Zepeda enciende las redes con picante fotografia. / Foto: Instagram/davizepeda1.

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¿Cuál es la edad de David Zepeda, actor de ‘Sortilegio’?

Aunque aparenta menos edad gracias a la rutina de ejercicios que comparte constantemente en redes sociales, David Zepeda tiene 52 años. Originario de Nogales, Sonora, ha logrado una importante carrera artística con varios protagónicos en telenovelas.

Su aparición en la televisión y buen aspecto físico lo han llevado a ser todo un galán en la pantalla chica. En redes, la mayoría de las veces sus seguidores le recuerdan su gran atractivo.

David Zepeda tiene actualmente 52 años de edad. / Foto: Redes sociales.

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¿En qué proyectos ha estado David Zepeda?

David Zepeda ha estado en varios proyectos de televisión y principalmente en telenovelas. Su carrera se centra en papeles protagónicos y en algunos casos de villano.



Sortilegio.

Soy tu dueña.

Mi fortuna es amarte.

Por amar sin ley.

Amores cruzados.