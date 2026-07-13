¡Descubrimos al verdadero ‘Maradonio’ de La familia P. Luche! Está irreconocible, dice por qué se alejó de la TV

Khalifitas, de 21 años, se dio a conocer públicamente durante su infancia al interpretar a “Maradonio”, el hijo de “Excelsa” (Bárbara Torres), en La familia P. Luche. Cautivó al público con su ternura, carisma y gran profesionalismo a su corta edad.

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Elenco de La familia P. Luche / Redes sociales

¿Cómo fue para Khalifitas ser parte de La familia P. Luche?

El exactor y ahora creador de contenido, revela que no recuerda con exactitud su paso por la pantalla chica: "¿Me creerán si les digo que no me acuerdo mucho de esa etapa? Mis papás me dijeron: ‘Está esto y nos pidieron esto’’ y yo (carita sorprendida) solo respondí: ‘Sí’. No tengo conocimiento del casting ni del libreto. Solo sé que yo fui ‘Maradonio’. Estuvo padre y me la pasé muy ching** en el set. Ya no me parezco tanto, sobre todo por las orejillas”.

Asegura que su nobleza de niño de tan solo 5 años le llegó a generar el pensamiento de que el programa era parte de su vida personal. “Lo único que recuerdo es que yo pensé que ellos (‘La familia P. Luche’) eran mi familia de verdad. Creí que mi mamá me los había presentado como familia lejana (ríe). Pensé: ‘Mi mamá (‘Federica’), mi papá (‘Ludovico’) y mi sirvienta (‘Excelsa’) lejana’ (ríe). Tenía la realidad distorsionada”.

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Maradonio de La familia P. Luche / Fotos: Cortesía del creador de contenid e IG @barbaratorresmx

¿Por qué el actor de ‘Maradonio’ se alejó de la actuación?

Confesó la razón por la que se alejó de los reflectores. “La neta, me aburrí. Después de eso ya no tuve nada relevante. Como niño malcriado, dije: ‘Ya no quiero hacer algo relacionado a esto’ y desaparecí. No tuve huella en el medio. No veía beneficio a futuro y decidí no continuar”.

Tras su crecimiento, sus facciones se alejaron a lo que era ‘Maradonio’. “La gente es cabrona y solo está viendo dónde criticar. Me han dicho: ‘Ya no se parece’, ‘Ya no está bonito’, '¿Dónde quedaron las orejas?’, '¿Qué le pasó?’. Sin embargo, estudié Psicología y comprendí que cualquier crítica es constructiva, aunque sean negativas. Entendí que no soy feo”.

Recordó que, en el programa, el elenco lo protegió tanto que nunca sintió pesado el ambiente laboral. Aunque le cuestionamos si cree que perdió parte de su infancia: “Convivía más con mi mamá ‘Excelsa’ (que con el resto del elenco). A Consuelo la quiero mucho, siempre se la pasaba riéndose. Literalmente parecía una familia mexicana tradicional. Nunca sentí ninguna intensidad. Me cuidaban y protegían. No creo que mi infancia se haya perdido. Al contrario, eso me hizo ver mi potencial en cuestión del carácter, el humor y el carisma”.

Su corta edad no le permitía entender el motivo por el que se había vuelto popular. “Recuerdo que al momento de decir algo, todos se reían. No entendía el porqué. Llegué a pensar: '¡Qué padre! Puedo decir lo que sea y todos se ríen’. No sé si era por mi cara. De hecho, cuando la gente me pedía fotos, no sabía el motivo. Creí que era por guapo o por ser chistosito”.

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Así luce actualmente el actor de Maradonio de La familia P. Luche. / Fotos: Cortesía del creador de contenid e IG @barbaratorresmx

¿Qué piensa el actor de ‘Maradonio’ sobre un reencuentro con La familia P. Luche?

Esto fue lo que opinó sobre un posible reencuentro con su familia ficticia: “Me encantaría poder vivir ese reencuentro. Nunca se ha dado, pero sería muy bonito. No importa si es para una foto, un abrazo o una grabación. Jamás he tenido contacto con nadie del elenco. Ellos no lo han buscado, ni yo tampoco. Siento que ya pasó esa etapa”.

Subrayó que el dinero generado por su personaje se invirtió de la mejor manera. “Hasta el día de hoy, el dinero está invertido. Mi mamá fue muy trasparente conmigo y me dijo todo. Siempre estuve consciente. Quiero que sepan que el dinero que ganó ‘Maradonio’ se utilizó para el bien”.

También comentó sobre el reencuentro que tuvo Bárbara Torres con un joven parecido a “Maradonio”, a quien consideran como el ‘oficial’. “Se me hace divertido. Seguramente hay 15 ‘Maradonios’ (ríe). A lo mejor habrá algunos que sí se parezcan o sean igualitos. No me incomoda. Es el multiverso de ‘Maradonio’”.

Para concluir la entrevista, nos contó cómo se convirtió en creador de contenido, y cómo logra acaparar la atención de los internautas: “Estudié, trabajé y fui nini. Sentí que abarqué todas las etapas y luego me di cuenta de que quería llegar más lejos: Hacer reír a gente que no fuera parte de mi círculo. Me gusta ridiculizarme y ser el payaso con el objetivo de que la gente se burle de mí y conmigo. Es una risa y eso está genial”.

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Maradonio en La familia P. Luche. / Fotos: Cortesía del creador de contenid e IG @barbaratorresmx

¿Quién es Khalifitas, actor que dio vida a ‘Maradonio’ en La familia P. Luche?

Debutó y catapultó en el medio del espectáculo gracias al personaje de “Maradonio” en La familia P. Luche , junto a Eugenio Derbez, Bárbara Torres y Consuelo Duval , entre otros.

en , junto a y , entre otros. Se alejó de la vida pública por mucho tiempo, pero desde hace 3 años se dedica a crear contenido en redes sociales.

Cuenta con 348 mil seguidores en Instagram y 828.8 en TikTok.

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