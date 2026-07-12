Famosa actriz estalla tras retraso en las grabaciones de la telenovela ‘El renacer de la luna’, ¿renuncia?

Tras el estreno del melodrama ‘El renacer de la luna’, producción de TelevisaUnivision, una de las actrices que forma parte del proyecto expresó su inconformidad ante un retraso de 40 minutos en las grabaciones a causa de un compañero. ¿De quién se trata? Te contamos los detalles.

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Actriz ventila retraso en las grabaciones de El renacer de la luna. / Redes sociales

¿Quién fue la actriz que estalló tras el retraso en las grabaciones de la telenovela ‘El renacer de la luna’?

Por medio de su cuenta de X, Claudia Ramírez, conocida por su trabajo en El color de la pasión, dio a conocer que vivió un retraso en las grabaciones de la telenovela El renacer de la luna debido a que uno de sus compañeros no llegó en el horario establecido.

“A todos los compañeros actores que andan por esta red, ¿les parece correcto esperar en el set 40 minutos a otro compañero porque no llegó cambiado?”, cuestionó la intérprete de melodramas.

Aunque no dio a conocer el nombre del colega al que hacía referencia, Ramírez señaló que podría revelar de quién se trata en las próximas semanas. “Quémalo bien. El respeto al tiempo de los otros es algo que debe tener valor prioritario”, cuestionó un usuario, a lo que ella respondió: “Cuando termine el proyecto”.

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A todos los compañeros actores que andan por esta red, ¿les parece correcto esperar en el set 40 minutos a otro compañero porque no llegó cambiado? — Claudia 🥑Ramírez ♌️💮✴️ (@RamirezClaudia_) July 11, 2026

¿Claudia Ramírez sale de la telenovela ‘El renacer de la luna’?

Claudia Ramírez, expareja de Luis de Llano, no sale del exitoso melodrama, solo compartió su molestia ante el retraso en las grabaciones, por lo que algunos de sus colegas externaron su apoyo, tal es el caso de Marlen Favela.

En respuesta a la anécdota de la actriz de El hotel de los secretos, Favela expresó: “Eso lo entendemos los que amamos lo que hacemos y a nuestros compañeros, y respetamos la carrera. Te amo, Claudia”.

Cabe mencionar que la artista también dejó claro que la palabra “compañero” no solo hacía referencia a un hombre, pero siguió dejando en incógnita la persona de la que hablaba: “Me encanta la falta de comprensión; como no digo she/ he/ her, dan por hecho que es un hombre… Digamos que el lenguaje está un poco distorsionado”, aclaró.

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Claudia Ramírez molesta tras retraso en grabaciones de la telenovela ‘El renacer de la luna’. / LUIS PEREZ/TVNOTAS

¿Quién es Claudia Ramírez, actriz de ‘El renacer de la luna’?

Claudia Julieta Ramírez Valdez, conocida en el medio artístico como Claudía Ramírez, es una de las actrices mexicanas que cuenta con más de 40 años de trayectoria en el teatro, cine y la televisión.

Originaria de Minatitlán, Veracruz, ha ganado notoriedad en el medio gracias a su interpretación de villanas memorables, principalmente en melodramas.

A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos como ¿Quién mató a Sara?, El color de la pasión, Sin tu mirada, Mi secreto, Regalo de amor, entre otros. Actualmente, forma parte de El renacer de la luna.

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