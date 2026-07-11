Muere el papá de Ramsés Alemán, actor de ‘Mi fortuna es amarte'; lo despiden con emotivo mensaje

Meses después de que Ramsés Alemán le dio la bienvenida a su primera hija junto a Fernanda Urdapilleta, se reportó el fallecimiento de su papá a través de redes. Hasta ahora, el actor no se ha pronunciado al respecto, pero diversas cuentas ya han enviado sus condolencias. ¿Qué se sabe sobre su deceso?

Te recomendamos: Actriz mexicana, tras dar a luz hace una semana, lanza preocupante mensaje en redes: “Días bien complicados”

Reportan la muerte del papá de Ramsés Alemán. / Alejandro Isunza

¿Qué se sabe sobre la muerte del papá de Ramsés Alemán, actor de ‘Mi fortuna es amarte’?

La noticia de su deceso fue confirmada por el conductor Pablo Morton a través de una emotiva publicación en la que resaltó el legado de René Alemán Gutiérrez, y envió sus condolencias a amigos y familiares.

“Mi corazón está triste; hoy trascendió un gran amigo con el que compartimos momentos maravillosos, René Alemán Gutiérrez. Vuela alto, mi rey, gracias por siempre ser y estar; mis más sinceras condolencias a su familia y amigos”. Pablo Morton

Asimismo, el presentador Eduardo Elizondo difundió en Facebook: “Lamento informar el fallecimiento de don René Alemán. Desde aquí envío mi más sentido pésame a toda su familia, en especial a mi querido amigo Ramsés Alemán”.

Lee: Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta regresan al hospital a días del nacimiento de su bebé: ¿Qué les pasó?

¿Cuál fue la reacción de Ramsés Alemán tras la muerte de su papá?

Hasta el momento, Ramsés Alemán, quien ha desatado halagos por su faceta como papá, no se ha pronunciado directamente sobre la muerte de su papá, pero en sus historias de Instagram reposteó un mensaje que dice:

“El mayor legado de un hombre no son las cosas que deja, sino el amor y los valores que siembra en sus hijos. Descansa en paz, Rene Alemán”, se lee en la publicación, la cual está acompañada por una foto del señor junto al resto de sus hijos.

De acuerdo con Elizondo, René Alemán era una personalidad ampliamente conocida en Monterrey debido a su faceta como empresario, actor y exconductor de Televisa en su región.

Lee: Ramsés Alemán a días de haberse convertido en padre, sufre problema de salud y cirugía: “Desgraciadamente”

Ramsés Alemán de luto tras muerte de su papá. / IG: @ramses_aleman

¿Quién es Ramsés Alemán, actor que está de luto tras la muerte de su papá?

Ramsés Alemán uno de los rostros más conocidos de las telenovelas , pero antes de incursionar en la actuación se desempeñó como animador y conductor en programas locales de Monterrey.

, pero antes de incursionar en la actuación se desempeñó como animador y conductor en programas locales de Monterrey. A lo largo de su trayectoria en los melodramas, ha participado en melodramas como Mi fortuna es amarte, Te doy la vida, Mi secreto, Nadie como tú y A.mar.

y Sobre su vida sentimental, se sabe que está casado con la actriz Fernanda Urdapilleta desde mayo de 2025, con quien se convirtió en papá meses después de llegar al altar.

No te pierdas: Famosos que celebran su primer Día del padre este 2026: Desde influencers hasta actores de telenovela