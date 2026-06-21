Famosos que celebran su primer Día del padre este 2026: Desde influencers hasta actores de telenovela

Además de los papás futbolistas que hay dentro y fuera de la cancha en este Mundial 2026, hay algunos actores e influencers que celebran su primer Día del papá este año, tal es el caso de Carlos Said, Ramses Alemán, Lewis Howes y Geros Najar.

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Carlos Saíd celebra su primer Día del papá este 2026. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el Día del padre en México?

A diferencia del Día de la mamá y el Día del niño, el Día del papá tiene una particular, pues cada año su fecha cambia debido a que se celebra cada tercer domingo de junio. En esta ocasión, será este 21 de junio de 2026.

Principalmente, tiene como objetivo reconocer el trabajo y la dedicación de los papás en la formación, cuidado y salud física y mental de las familias. Originalmente, se comenzó a celebrar en Estados Unidos. En México, fue hasta la década de 1950 cuando diversas escuelas comenzaron a celebrar el día con el fin de fomentar el lazo familiar.

En los años cincuenta, las escuelas mexicanas decidieron celebrar el día para fomentar los lazos familiares desde la infancia; posteriormente, se estableció el tercer domingo de junio con la intención de que todos los trabajadores pudieran descansar.

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Ramsés Alemán celebra su primer Día del padre con Fernanda Urdapilleta. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los papás famosos que celebran este 2016 su primer Día del padre?

A diferencia de otros años, en esta ocasión hay algunos famosos que debutan en su primer Día del papá y ya han comenzado a mostrar su felicidad por está fecha a través de sus redes sociales, algunos de ellos son:



Carlos Said:

Carlos Said y Claudia Martin le dieron la bienvenida a su primer hijo durante la época decembrinas de 2025. Anunciaron su nacimiento a través de una postal navideña en redes, donde dejaron al descubierto su alegría.



Ramses Aleman

Durante la mañana del 21 de abril, Ramses Alemán y Fernanda Urdapilleta recibieron a su primer hija; posteriormente, compartieron en redes un emotivo mensaje para dar a conocer la noticia.



Lewis Howes

Lewis Howes le dio la bienvenida a sus gemelas el 25 de noviembre de 2025 junto a Martha Higareda; pese a los desafíos personales y de salud, la pareja se mostró entusiasmada por la noticia y la dio a conocer en redes.



Geros Najar

El 31 de mayo de 2026, Mona y Geros le dieron la bienvenida a su primer hijo en común luego de casarse en una ceremonia civil en febrero de 2026. Desde que se dio a conocer su nacimiento, la noticia emocionó a sus seguidores, quienes los inundaron de mensajes positivos.

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Martha Higareda y Lewis Howes son papás de gemelas. / IG: @marthahigareda

¿Cuáles son algunos datos curiosos del Día del padre?

La primera vez que se celebró el Día del padre Estados Unidos fue con el fin de recordar a los más de 300 hombres que fallecieron en una mina.

fue con el fin de recordar a los más de 300 hombres que fallecieron en una mina. Su origen lleva por nombre Sonora Smart , una mujer estadounidense que tomó la iniciativa de festejar a su papá para agradecer lo que le había brindado a ella y sus hermanos.

, una mujer estadounidense que tomó la iniciativa de festejar a su papá para agradecer lo que le había brindado a ella y sus hermanos. En la mayoría de los países se celebra el 3.º domingo de junio, con excepción de España y Rusia. En España se lleva a cabo el 19 de marzo; mientras que en Rusia el 23 de febrero.

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