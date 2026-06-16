¿Pablo Lyle estuvo en el funeral de su papá? Familia rompe el silencio y muestran momentos del último adiós: VIDEO

Hace unos días, se confirmó la muerte de Jorge Lyle, padre de Pablo Lyle. Una de las dudas que más surgieron sobre el asunto fue si el actor, quien actualmente cumple sentencia en prisión por homicidio involuntario, pudo salir temporalmente de la cárcel para asistir al funeral.

Y es que, de acuerdo con información de diversos medios, Pablo había pedido permiso para poder visitar a su padre previamente por su estado médico delicado. Las autoridades habrían rechazado la solicitud. Tras mucho hermetismo, los familiares rompen el silencio y, entre otras cosas, hablan sobre la situación del histrión. Te contamos los detalles.

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Hermanos de Pablo Lyle en el funeral de su papá / Redes sociales

¿Por qué Pablo Lyle está en la cárcel?

El caso legal de Pablo Lyle se remonta a 2019. En aquel entonces, el actor se vio involucrado en un altercado vial en Miami con un hombre de la tercera edad llamado Juan Ricardo Hernández. Tras hacerse de palabras, el protagonista de ‘Mirreyes vs. Godínez’ le pegó en la cara, causando que cayera inconsciente al suelo.

El señor fue trasladado al hospital más cercano, donde murió unos días después. Pablo fue detenido bajo el cargo de homicidio imprudencial. Quedó en arresto domiciliario tras pagar una fianza de 50 mil pesos. Se le retiró el pasaporte y tuvo que portar un grillete localizador.

El proceso tardó debido a la pandemia de Covid-19, siendo hasta 2022 cuando comenzó su juicio. Si bien sus abogados argumentaron que Lyle actuó en “defensa propia”, fue declarado culpable en octubre de ese año. Al año siguiente, se le sentenció a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

También se le condenó a 100 horas de servicio comunitario y a tomar clases para el control de la ira. Mucho se ha especulado sobre la fecha de su liberación. Según se especula, podría ser este año o a principios del próximo.

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Pablo Lyle de luto por la muerte de su papá / Mezcalent

Hermanos de Pablo Lyle revelan si el actor pudo estar en el funeral de su papá

Tras la muerte de Jorge Lyle, los hermanos de Pablo Lyle rompieron el silencio sobre lo ocurrido con su padre y el estatus actual del actor. En entrevista para ‘Ventaneando’, declararon que, desafortunadamente, Pablo tampoco pudo estar presente en el último adiós de su progenitor.

“Con muchas ganas de que estuviera mi hermano con nosotros, pero despedimos (a nuestro padre) con un homenaje. Se queda con nosotros de otra manera. Pablo, con respecto a mi papá, siempre estuvo muy unido a él. Fue muy lindo cómo el amor entre ellos siempre estuvo ahí, vivo. Él también, en este proceso, viviéndolo junto con nosotros. Él haciendo el proceso y lo que tiene que hacer mientras está allí”. Hermanos de Pablo Lyle

No quisieron dar detalles sobre la causa de muerte de don Jorge Lyle. No obstante, se ha reportado que, aparentemente, el señor padecía Alzheimer desde hace algunos años. También se ha dicho que tuvo un grave accidente y se golpeó la cabeza.

Según informó la periodista Inés Moreno, tras el incidente, la familia comenzó a prepararse para “lo peor”. Debido a ello, el histrión pidió permiso para viajar hasta Mazatlán para visitarlo.

Entre las fotos que ‘Ventaneando’ mostró del funeral, se puede ver a Ana Araujo, expareja del famoso y uno de los testigos del altercado, llegar vistiendo completamente de blanco.

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de la cárcel?

Durante la conversación, los hermanos de Pablo Lyle también hablaron sobre la posible liberación del actor. Sin ahondar mucho en el tema, señalaron que ya se está tratando este asunto y que, probablemente, quede libre a finales de este año.

“Ese es el final de la sentencia. Se cumple pronto. También hay un proceso que tiene que suceder y confío en que todo va a fluir en orden para que él pueda volver. Él ha estado haciendo un trabajo allí y haciendo que ese tiempo cuente”, expresó Silvia.

Por su parte, Jorge indicó que su hermano está más que deseoso de retomar su carrera artística. Finalmente, le agradecieron a todas las personas que lo han apoyado en su situación: “Agradecemos el cariño que hemos recibido en este último tiempo. Los buenos deseos y agradecemos también el respeto y privacidad en este tiempo”, concluyó.

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