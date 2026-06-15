Hermana de Pablo Lyle lanza emotivo mensaje tras muerte de su papá, Jorge Lyle: “Todo tiene un lugar”: FOTO

El pasado fin de semana, se reportó la muerte de Jorge Lyle, padre de Pablo Lyle. La noticia se dio unos cuantos días después de que informara sobre las complicaciones médicas con las que el señor habría lidiado en los últimos años.

En medio del luto, la hermana del actor, Silvia Lyle, comparte un emotivo mensaje que, para muchos, sería su forma de despedir a su progenitor. Esto fue lo que dijo.

Checa: Pablo Lyle pidió salir de la cárcel para decir adiós a su padre, ¿le negaron el permiso humanitario?

Pablo Lyle de luto por la muerte de su papá / Mezcalent

¿De qué murió Jorge Lyle, padre de Pablo Lyle?

Hace algunos días, la periodista Inés Moreno reportó que, aparentemente, el padre de Pablo Lyle había sido diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que va mermando la memoria poco a poco. Debido a ello, la familia habría optado por ingresarlo a un centro de cuidados en Mazatlán.

De acuerdo con Moreno, el señor había sufrido una fuerte caída recientemente, siendo hospitalizado de emergencia. En ese entonces, la comunicadora sostuvo que la familia ya estaba preparada para “lo peor”.

El pasado 13 de junio, el periodista Raúl Jiménez informó que Jorge Lyle había muerto. Al parecer, Pablo pidió permiso para salir de la cárcel y ver a su padre. No obstante, las autoridades le negaron la solicitud.

“Falleció esta tarde (13 de junio) el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente”, contó.

Se desconoce si el actor tendrá la oportunidad de ir al funeral de su papá. En tanto que los internautas no han dudado en solidarizarse con la familia y desearles todo lo mejor en estos momentos tan complicados.

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¿De qué murió el papá de Pablo Lyle? / Redes sociales

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de Pablo Lyle tras muerte de su padre, Jorge Lyle?

A través de redes sociales, Silvia Lyle, hermana de Pablo Lyle, compartió un emotivo mensaje con motivo de la reciente celebración de cumpleaños que tuvo. La mujer reflexionó acerca de todo lo que ha vivido en estos últimos años, incluyendo “la tristeza y el duelo”.

“Me siento profundamente agradecida de haber podido celebrar este cumpleaños aquí, acompañando a mi Papá y compartiendo con mi familia este momento tan importante de nuestras vidas. Estos días confirman que la vida es una ceremonia constante, donde todo tiene un lugar: la alegría y la tristeza, las llegadas y las despedidas, la celebración y el duelo, la gratitud y el amor”. Silvia Lyle

Agradeció el apoyo de toda su familia y afirmó que este festejo había sido “inolvidable y privilegiado”. Algo que llamó mucho la atención fue que su mensaje fue acompañado de una serie de fotografías, incluyendo una en la que, aparentemente, le toma la mano a su papá.

“Este cumpleaños sin duda es uno inolvidable y privilegiado, en donde el arte de acompañar toma lugar en mi vida una vez más. Un recordatorio de que el amor es el hilo dorado que lo une todo, el camino y la medicina más grande que existe. Con amor, Silvia”, concluyó.

No dio detalles sobre el deceso de su papá o si su hermano podría salir de la cárcel para, al menos, asistir al funeral. Recordemos que Silvia ha sido uno de los principales apoyos de Pablo ante su situación.

Silvia Lyle dedica mensaje / Redes sociales

¿Cuántos hermanos tiene Pablo Lyle y a qué se dedican?

Se sabe que el actor Pablo Lyle, quien actualmente cumple condena en prisión por homicidio involuntario, tiene dos hermanos: Silvia y Jorge. Debido a que estos dos no pertenecen al medio artístico, poco se conoce sobre ellos.

Jorge Lyle: Es empresario. En 2015, ganó ‘La Isla’.

Es empresario. En 2015, ganó ‘La Isla’. Silvia Lyle: En sus redes sociales, especifica que es “ceremonialista” y “doula holística”.

A lo largo de los años, se han mostrado muy indignados por la condena del histrión. En su momento, Silvia aseguró que Pablo saldría de prisión a finales de este año o principios de 2027.

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