Pablo Lyle pidió salir de la cárcel para decir adiós a su padre, ¿le negaron el permiso humanitario?

Tras la confirmación de la muerte de Jorge Lyle, padre de Pablo Lyle, trascendió que el actor intentó salir de prisión en Estados Unidos para verlo cuando su estado de salud comenzó a generar preocupación. Sin embargo, las autoridades le negaron el permiso humanitario y el esperado reencuentro nunca ocurrió. Ahora surge una nueva pregunta: ¿cómo se encuentra Pablo Lyle tras la pérdida de su padre?

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Muere el papá de Pablo Lyle / Mezcalent / Redes sociales

¿Por qué Pablo Lyle no pudo despedirse de su papá en México?

La muerte del padre del actor Pablo Lyle sacudió nuevamente la vida del protagonista de telenovelas y películas, quien actualmente se encuentra en prisión en Estados Unidos cumpliendo una sentencia por homicidio involuntario. El actor Pablo Lyle no pudo despedirse de su papá debido a que le negaron un permiso humanitario, una solicitud legal que le habría permitido salir temporalmente de la cárcel para viajar a México.

De acuerdo con diversos reportes y el periodista Raúl Gutiérrez, Pablo Lyle buscó por todos los medios legales obtener este permiso especial ante el delicado estado de salud de su padre. Sin embargo, las autoridades penitenciarias en Estados Unidos rechazaron la solicitud, dejando al actor sin la posibilidad de darle el último adiós.

En la red social X, Gutiérrez detalló: “Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente. Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido y, lamentablemente, este mediodía se confirmó el fallecimiento del señor Jorge Lyle.”

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Familia de Pablo Lyle preocupada por la salud del padre del actor / Redes sociales

¿Cuál fue la causa de muerte de Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle?

Jorge Lyle falleció el sábado 13 de junio en Mazatlán, Sinaloa, a los 77 años, tras varios días en estado delicado. La salud del padre de Pablo Lyle ya era frágil debido al Alzheimer que padecía desde hace años, enfermedad que lo llevó a vivir en una casa de reposo donde recibía cuidados especializados.

El estado del señor Jorge Lyle se agravó luego de sufrir un accidente doméstico dentro de la institución. Una fuerte caída provocó un deterioro considerable en su salud, complicando su cuadro clínico en cuestión de días.

Familiares estuvieron pendientes de su evolución, conscientes de que el panorama era crítico. Finalmente, en la noche del 13 de junio se confirmó su fallecimiento, marcando un duro golpe para la familia y especialmente para Pablo Lyle, quien no pudo estar presente.

¿Qué es el permiso humanitario que Pablo Lyle solicitó para salir de prisión?

El caso de Pablo Lyle puso nuevamente en la conversación pública qué es un permiso humanitario, conocido como furlough en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Este tipo de solicitud permite, en ciertos casos, que una persona privada de la libertad salga temporalmente para atender situaciones familiares graves, como visitar a un familiar enfermo o asistir a un funeral.

Para obtenerlo, el equipo legal del recluso debe presentar una petición formal con pruebas médicas que acrediten la gravedad del familiar, además de garantizar que el solicitante no representa un riesgo de fuga.

En el caso del actor Pablo Lyle, aunque existía la posibilidad legal, las autoridades determinaron que no cumplía con los criterios necesarios o que no era viable otorgar el permiso, por lo que la solicitud fue rechazada. Además era aún más complicada porque su padre se encontraba en México, lo que implicaría un traslado internacional bajo estricta supervisión.

Pablo Lyle familia / IG: @pablolyle @jorgelyle y redes sociales

¿Por qué Pablo Lyle está en prisión en Estados Unidos y cuál es su sentencia?

Recordemos que Pablo Lyle permanece en prisión en Estados Unidos desde que en febrero de 2023 fue condenado por el delito de homicidio involuntario relacionado con la muerte de Juan Ricardo Hernández, tras un altercado de tránsito ocurrido en Miami en 2019.

La sentencia contra Pablo Lyle incluye cinco años de prisión estatal, ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. Este proceso legal cambió radicalmente la vida del actor, alejándolo de su familia y de su carrera en la actuación.

Fue precisamente esta situación legal la que le impidió viajar a México para acompañar a su padre en sus últimos momentos. La distancia, sumada a las restricciones legales, convirtió este episodio en uno de los más dolorosos en la vida del actor.

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Pablo Lyle juicio / Redes sociales y canva

¿Cómo reaccionó Pablo Lyle a la muerte de su padre Jorge Lyle desde prisión?

Hasta el momento, se desconoce cómo se encuentra Pablo Lyle tras la muerte de su padre, Jorge Lyle. Ni la familia del actor ni sus representantes han emitido algún comunicado público sobre su estado emocional o sobre la forma en que recibió la noticia desde prisión.

Por ahora, todo indica que Pablo Lyle continúa cumpliendo su sentencia en Florida y atravesando este difícil momento lejos de su familia.