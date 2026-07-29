Mhoni Vidente predice otro temblor en México tras sismo de 7.1 en Japón: “Que la Virgen nos ayude”

En los últimos meses, se han registrado sismos en diversas partes del mundo. A finales de junio, Venezuela sufrió un doble terremoto (el primero de 7.2 y el segundo de 7.5). Por otra parte, apenas el pasado martes 28 de julio se registró otro en Japón de 7.1.

Ahora, parece que México podría enfrentar algo similar. Al menos, esa fue la predicción que hizo recientemente Mhoni Vidente. ¿Qué dijo la pitonisa? Te contamos los detalles.

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Mhoni Vidente predice terremoto en México / Redes sociales

¿Cuántos muertos hubo tras el terremoto de Japón del pasado martes 28 de julio?

De acuerdo con reportes oficiales, el pasado martes 28 de julio se registró un sismo de 7.1 en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón. El evento provocó daños en infraestructuras y algunas carreteras.

Hasta este momento, la cifra de muertos es de 18 personas, mientras que se registraron más de 200 heridos. Los rescatistas están trabajando en la búsqueda de sobrevivientes y/o víctimas mortales en las zonas más afectadas.

Según se ha informado, este miércoles 29 de julio se ha presentado una réplica de 5.1. En tanto que una región cercana al lugar del desastre ha vivido cerca de 100 réplicas. Hasta ahora, no se han reportado muertos por estos nuevos desastres.

Por otra parte, las autoridades han dado a conocer que unas 10 mil personas ya han sido evacuadas de la zona. En tanto que 36 mil hogares se encuentran sin servicio de electricidad.

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La impactante predicción de Mhoni Vidente sobre México

A través de redes sociales, Mhoni Vidente predijo que México sería víctima de un temblor en los próximos días. No especificó cuándo sería, pero detalló que ocurriría en la Ciudad de México.

Sin embargo, aclaró que no sería tan fuerte como otros que se han vivido. Solo le pidió al público que orara y se mantuviera tranquilo.

“Nos va a volver a temblar, México no se va a salvar, definitivamente los sismos siguen galopando completamente la humanidad total y ha estado marcando sismos fuertes en todos lados. Va a haber otro sismo aquí en la CDMX, pero nada grave, que la Virgen de Guadalupe nos ayude y nos bendiga para que nada nos suceda y nada pase, nada más el puro susto”, destacó.

Las palabras de la pitonisa dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Algunos desacreditaron sus predicciones, mientras que otros recordaron que, en el pasado, había acertado en algunos hechos y le dieron el “beneficio de la duda”.

Cabe recalcar que, de acuerdo con la ciencia, los sismos NO SE PUEDEN PREDECIR. Por lo que las declaraciones de Mhoni guardan la calidad de especulación.

Mhoni Vidente dice que el temblor de México no sería muy grave / Redes sociales

¿Qué predicciones ha acertado Mhoni Vidente?

En el pasado, Mhoni Vidente ya ha hecho predicciones que resultaron ser ciertas. La más reciente fue la del Mundial 2026. En su momento, dijo que España sería campeona del mundo, algo que sí sucedió cuando venció a Argentina.

También predijo el temblor de Chiapas, el cual se suscitó el pasado 17 de julio y fue de 7.1. Esto dijo previo a este acontecimiento: “México va a seguir brillando, pero no nos salvamos de los sismos, es el año del sismo y del sol. Las placas tectónicas se están moviendo”.

Cabe mencionar que, a principios de año, Vidente dijo que este sería un año de cambios y acontecimientos importantes en el mundo, principalmente en países de Latinoamérica como México.

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