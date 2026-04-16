¿Aaron Mercury se casa con una fan? Mhoni Vidente asegura que el influencer, ¡ya piensa en boda!

Cuando Mhoni Vidente abre las cartas, más de uno tiembla. Esta vez, quien quedó bajo su lupa fue Aaron Mercury, a quien no solo le ve triunfo arriba del ring, sino también un amor que podría llevarlo directo al altar… y más pronto de lo que imaginas.

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Aaron Mercury



¿Aaron Mercury ya está pensando en casarse tras encontrar el amor con una fan?

Aaron Mercury siempre da de qué hablar gracias a su leal fandom de los Mercurials, pero esta vez no solo por su carrera como creador de contenido ni por su próxima pelea en Supernova: Génesis, sino por una revelación que dejó a todos con la boca abierta: el influencer ya estaría pensando seriamente en casarse.

Fue Mhoni Vidente quien, al leer las cartas, aseguró que el joven de 25 años atravesaría un momento personal clave, impulsado por una relación sentimental que lo tiene completamente enfocado en el futuro. Según la astróloga, Aaron presuntamente no estaría solo, pues una mujer muy cercana y aparentemente fan suya, supuestamente habría conquistado su corazón.

Mhoni Vidente “Amigos, ¿qué está pasando con este Aaron Mercury? Aaron Mercury, que va a tener la pelea… se me hace que es uno de los exponentes más… a pesar de que no canta, se me hace muy carismático. Tiene 25 años, del signo de Escorpión, pero se quiere casar”

La visión va más allá de un simple romance pasajero. Mhoni asegura que el amor le estaría dando fuerza emocional y estabilidad al influencer, algo que se reflejaría tanto en su vida personal como profesional.

“Esta muy jovencito, se quiere casar porque está a 25 años, va a cumplir 26, pero ya se ve que el amor le está llegando fuerte a este Aaron Mercury. Hay una muchacha que es fanática de él, que andan saliendo; se le acerca en cuestiones amorosas”. Mhoni Vidente

Estas palabras encendieron las redes, pues Aaron Mercury siempre ha sido muy reservado con su vida amorosa, lo que hace crecer las especulaciones sobre quién es la mujer que podría convertirse en su esposa.

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¿Le ganará Aaron Mercury a Mario Bautista en Supernova: Génesis 2026?

Además de hablar del amor, Mhoni Vidente también se metió de lleno en el terreno deportivo y hizo una predicción que emocionó a los fans del influencer: Aaron Mercury presuntamente saldría victorioso en su pelea contra Mario Bautista durante Supernova: Génesis 2026.

“Con la pelea, pues él viene ganando la pelea con este Mario Bautista. Mario Bautista también se me hace muy talentoso, pero más Aaron Mercury”. Mhoni Vidente

Aunque Mario Bautista es uno de los rivales más fuertes y cuenta con experiencia tras haber sido campeón en ediciones anteriores, Mhoni considera que Aaron llega con mayor enfoque, energía y determinación, impulsado justo por el buen momento emocional que atraviesa.

Este combate es uno de los más esperados del evento, ya que enfrentará no solo fuerza física, sino dos enormes comunidades de fans que prometen llenar la Arena CDMX.

Mario Bautista y Aarón Mercury pelearán en abril en Supernova: Génesis. / Redes sociales

¿Qué otros proyectos vienen para Aaron Mercury además del ring?

Las cartas también revelaron que el futuro de Aaron Mercury no se limita a las peleas de box. Según Mhoni Vidente, el influencer estaría por dar un salto importante hacia el mundo de la actuación y el entretenimiento internacional.

“Se me hace que Aaron Mercury está en esa etapa de entrar a una serie, a una novela, que va a estar agarrando todavía más fuerza en cuestiones internacionales. Y lo veo estudiando mucho el inglés, porque lo veo más que todo en Estados Unidos”. Mhoni Vidente

Este nuevo rumbo profesional confirmaría que Aaron Mercury tiene la mira puesta en mercados más grandes, apostando por proyectos que le permitan consolidarse fuera de México y diversificar su carrera más allá de las redes sociales.

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¿Cuándo es Supernova: Génesis 2026 y quiénes pelearán?

Supernova: Génesis 2026 se llevará a cabo el 26 de abril a las 17:00 horas en la Arena CDMX, y promete ser un evento que combine boxeo, música y el mundo digital en una experiencia completa.

La organización ha adelantado que será una noche llena de nuevas rivalidades, celebridades sobre el ring y momentos diseñados para quedarse en la memoria del público.

Además del esperado combate entre Mario Bautista y Aaron Mercury, el cartel incluye a varias figuras del mundo digital:

Alana Flores vs. Flor Vigna

Milica vs. Ari Geli

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal

El Abraham vs. Nando Wee

Lonche de Huevito vs. Willito