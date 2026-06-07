Participante de MasterChef México 2026 propone matrimonio EN VIVO: “Es el amor de mi vida”

La temporada 2026 de MasterChef México 24/7 sigue dando de qué hablar, pero esta vez el tema no tuvo nada que ver con recetas, retos culinarios o eliminaciones. La protagonista del momento fue Camila Souza, una de las participantes más comentadas del reality, quien decidió llevar su historia de amor al siguiente nivel frente a millones de espectadores.

Durante una de las transmisiones de MasterChef México 24/7, el formato que permite a los seguidores observar la convivencia de los concursantes fuera de la cocina, Camila Souza protagonizó una escena que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. La participante aprovechó una conversación casual con sus compañeros para enviarle un mensaje muy especial a su novio, el creador de contenido Esen Alva.

Lo que parecía una charla cotidiana terminó transformándose en uno de los momentos más románticos y comentados de MasterChef México 24/7.

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¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Camila Souza en MasterChef México 24/7?

La propuesta de Camila Souza en MasterChef México 24/7 surgió de forma espontánea durante una charla cotidiana dentro del formato 24/7. La concursante hablaba de su relación con Esen Alva, a quien describió como “el amor de su vida”.

Motivada por sus compañeras, especialmente por Flor, Camila decidió dar el paso sin previo aviso y aprovechó las cámaras del reality. Frente a todos, se arrodilló y lanzó la pregunta que cambiaría el rumbo del programa por unos minutos.

“¿Quieres casarte conmigo? Mi amor, si aceptas mándame un tuit”, expresó la participante, en una escena que rompió con la dinámica habitual del reality.

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¿Cómo respondió Esen Alva a la propuesta de matrimonio de Camila Souza en MasterChef México 24/7?

Tras la escena, la producción de MasterChef México 24/7 no perdió tiempo y difundió el video en redes sociales para que llegara hasta Esen Alva, quien no tardó en reaccionar.

La respuesta del creador de contenido llegó a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde escribió un breve pero contundente “Acepto”, confirmando públicamente el compromiso.

Este gesto desató una ola de comentarios, reacciones y felicitaciones entre fans del reality y seguidores del influencer, quienes celebraron el romántico momento que trascendió la cocina.

Por si el tuit no fuera suficiente, en redes sociales sus amigos captaron el momento exacto en que el influencer veía la transmisión en vivo: sonrojado, con una sonrisa nerviosa, no dudó en confirmar el “sí, acepto” mientras repetía que la amaba.

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¿Quién es Esen Alva, prometido de Camila Souza en MasterChef México 24/7?

Esen Alva, cuyo nombre completo es Esen Alvarado, es un creador de contenido originario del Estado de México que ha logrado posicionarse entre el público joven.

Además de su presencia en redes sociales, estudió Relaciones Internacionales en el IPN, lo que le ha dado una perspectiva distinta en sus contenidos digitales.

Uno de sus proyectos más conocidos es el podcast “Clase Libre”, lanzado en 2023, donde aborda distintos temas que conectan con su audiencia. Gracias a esto, su popularidad ha ido en aumento, consolidándolo como una figura relevante en plataformas digitales.

Tras la propuesta en MasterChef México 24/7, su nombre cobró aún más fuerza, atrayendo atención tanto de seguidores del reality como de usuarios que no conocían su trayectoria.

¿Quién es Camila Souza, participante de MasterChef México 24/7 y creadora de contenido viral?

Frida Camila Romero Martínez, mejor conocida en redes sociales como La Cams o Camila Souza, es una creadora de contenido que ha conquistado a miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte videos de comida y comedia con un estilo fresco y cercano. Radicada en la Ciudad de México, se define orgullosamente como “chilanga”, dejando claro en cada publicación el amor que siente por su origen y su cultura.

Además de su faceta como influencer, Camila Souza se preparó profesionalmente como sobrecargo, logrando graduarse en 2024, lo que demuestra una disciplina que hoy también refleja en la cocina de MasterChef México 24/7.