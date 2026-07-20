Diana Golden ¡dice que su matrimonio con Adame no se consumó! “Me confesó que no le gustaban las mujeres”

Tras décadas de guardar silencio sepulcral, Diana Golden reveló el secreto más oscuro y mejor guardado de su polémico matrimonio con Alfredo Adame.

Aunque ante las leyes y la sociedad juraron amarse y respetarse, la realidad entre 4 paredes fue una historia distinta y ¡el matrimonio nunca se consumó!

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Diana Golden / Captura de pantalla

¿Alfredo Adame es gay? Lo que reveló Diana Golden

“No hubo tal, ni ‘tara ta tan’… Éramos amigos, a él no le interesaban las mujeres. Se iba con sus amigos y, pues nosotros andábamos como ‘amigas’. Eso sí, me celaba a lo tonto. Nunca quise tener hijos, él no me inspiraba nada como hombre”. Diana Golden

Deja entrever que fue un matrimonio por conveniencia: “Viendo la tele como amigos, amiguis o amigues, como hoy se dice, me confesó que nunca le gustaron las mujeres. En esa época no se decían las cosas tan de frente. Hoy en día, ya viéndolo con lo misógino que es y con su hijito (Sebastián), que es homosexual, es que se ve reflejado y ¡lo odia! Hablaba mal de la mamá de su hija Vanessa (María Luisa Castillo), quien era sobrecargo como él”.

¿Cómo conoció Diana Golden a Alfredo Adame? ¡Revela que no era piloto!

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“Fue conocer a Alfredo Adame en un avión. Él era sobrecargo, jamás fue piloto. Él tenía como 26 años. Yo viajaba cada 2 meses a Colombia. Mi padre me compraba el boleto. Hoy, Adame dice que mi papá era un zarrapastroso, y no era así. Nos hicimos amigos, íbamos juntos a los castings. A mis 20 años era muy inocente y una le cree cualquier cosa a un hablador”.

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¿Por qué Diana Golden y Alfredo Adame se casaron? La actriz revela cómo nació su matrimonio

Diana confiesa que, como amigo, Alfredo era muy lindo. “Cuando él supo que yo pagaba mucho dinero de impuestos a Hacienda, me propuso que nos casáramos. Aclaro que mis papeles para radicar en México me los sacó Televisa cuando estaba en Carrusel de las Américas”.

Entre ellos reinaba una gran amistad. “Yo no conocía la Ciudad de México, comenzaba mi carrera en cine y estaba en Mentiras. Se portaba muy amable. Entonces, nos casamos (1987) en la delegación de Coyoacán. Ese mismo día me fui a Cocoyoc a terminar la película El ansia de matar, y él tenía un vuelo. Edna Volkan fue mi testigo”.

“Tiempo después me pasé a vivir a su casa en Coyoacán. Me quedaba cerca de donde trabajaba, pero vivíamos cada uno en su cuarto. Al final me hizo una cuenta de renta que mi papá tuvo que pagarle”. Diana Golden

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¿Qué dijo Diana Golden sobre la vida íntima con Alfredo Adame?

En 2018, Susan Quintana nos dijo que uno de los motivos principales de su ruptura con Adame fue el tamaño de su miembro. Sobre esto, Diana comentó: “Me preguntaron en una alfombra roja sobre eso y me reí porque nunca se lo vi, no lo viví, nunca tuvimos nada sexual, no puedo opinar de lo que no conozco”.

Golden y Adame duraron poco más de mes y medio casados, y ella llegó a conocer a su familia.

“Su mamá, Senta (Q.E.P.D), era divina. Sufrió bastante maltrato por parte del marido (José Fernando Adame Elías Q.E.P.D). Yo creo que de ahí Alfredo lo aprendió. Sus padres estaban divorciados. La señora era una santa y se fue a vivir a Xalapa. A veces nos visitaba, y ella me contó el maltrato que vivió”. Diana Golden

Al actor se le ha involucrado con hermosas mujeres. “Es heteroflexible (persona que se identifica como heterosexual, pero ocasionalmente tiene apertura a experimentar física o afectivamente con personas del mismo sexo sin asumir una identidad bisexual). La única con zapatos que le conocí fue a Mary Paz (Banquells). Se casó porque es hija de Rafael Banquells (Q.E.P.D). Él quería figurar a como diera lugar en la televisora”.

Alfredo ha comentado ser de familia acomodada. Ella lo desmiente: “No, eran personas de clase media, tenía 4 hermanos. Alfredo me contó con amargura que, en su infancia, sus hermanos le heredaban su ropa”.

¿Alfredo Adame fue violento con Diana Golden?

Recuerda la presunta violencia que vivió a manos del actor: “Me fui con mi familia a San Francisco. Un día llamó y le contestó el marido de mi cuñada, y pensó que era mi amante. A mi regreso, cortó mi ropa con tijeras, me sacó de la casa a las 3:00 am, me metió la pistola en la boca. Pensé que moriría. Se quedó mi anillo de diamantes con el que pagó el anticipo de un departamento. Se inventó que tuve un romance con Jorge Luke (Q.E.P.D)”.

Pero ¿por qué se molestaba si no eran un matrimonio real?

“Habría que estar en su cabeza. Desde joven ya estaba loquito. No tomaba medicamentos. Lo corrieron de la aerolínea por neurosis tensional (estado de estrés crónico y ansiedad). Se robaba las botellas de ron. Era mala copa”. Diana Golden

Hoy día “me da asco, repugnancia; siento que tristemente no me superó nunca y usa el ‘Golden’, aunque él diga que no”.

La actriz está cumpliendo 41 años de carrera artística y 40 de vivir en México. “Tengo un gran sabor de boca. Ahora terminé de grabar La pícara soñadora. La hice también en 1991 cuando era un sex symbol. Claro que he cambiado, pero me siento regia y bien de salud. Pienso celebrar en grande, y agradecer a la prensa y amigos que me siguen apoyando. Gracias por tanto amor, México”, concluyó.

Recuerdan cuando Diana Golden acusó a Alfredo Adame de amenazarla con una pistola / Redes sociales

¿Quién es Alfredo Adame? La trayectoria del polémico actor y conductor de televisión

Actualmente tiene 68 años. Antes del modelaje y los reflectores, estudió aviación comercial y trabajó como sobrecargo.



Debutó en TV a finales de los 80. Se consolidó como uno de los galanes de telenovelas más cotizados de Televisa, en producciones como Amor en silencio, De frente al sol y Retrato de familia, entre muchas más.



Dio el salto a la conducción en el matutino Hoy. Ahora tiene gran presencia en reality shows.

¿Quién es Diana Golden? La trayectoria de la actriz colombiana que conquistó la televisión mexicana

Actualmente tiene 60 años y es mexicana por naturalización.



Tras estudiar publicidad en EU y probar suerte en la locución, fue invitada a México a participar en la película Mentiras.



Decidió quedarse en el país a estudiar actuación. Construyó una trayectoria con más de un centenar de películas y cerca de 30 telenovelas.



Es recordada por sus papeles en melodramas como María Mercedes y Pobre niña rica.

Diana Golden

¿Quiénes han sido las parejas de Alfredo Adame? Así ha sido su historial amoroso

DIANA GOLDEN

Se conocieron durante un vuelo, cuando él trabajaba como sobrecargo. Se hicieron novios en 1987 y se casaron. Por ella ingresó al medio artístico.



Se conocieron durante un vuelo, cuando él trabajaba como sobrecargo. Se hicieron novios en 1987 y se casaron. Por ella ingresó al medio artístico. MARÍA LUISA CASTILLO

Con la madre de su primera hija (Vanessa) se casó en 1989. Su relación, al igual que la de Diana, fue muy corta.



Con la madre de su primera hija (Vanessa) se casó en 1989. Su relación, al igual que la de Diana, fue muy corta. MARY PAZ BANQUELLS

Estuvo casado 16 años con la actriz y tuvieron 3 hijos: Diego, Alejandro y Sebastián. El matrimonio terminó en pleito, pues él no se quiso hacer cargo de los jóvenes. Ella primero dijo que lo demandaría, pero finalmente no lo hizo.



Estuvo casado 16 años con la actriz y tuvieron 3 hijos: Diego, Alejandro y Sebastián. El matrimonio terminó en pleito, pues él no se quiso hacer cargo de los jóvenes. Ella primero dijo que lo demandaría, pero finalmente no lo hizo. MARÍA LUISA CASTILLO

Con la madre de su primera hija (Vanessa) se casó en 1989. Su relación, al igual que la de Diana, fue muy corta. A la fecha, ni sus hijos ni ella quieren hablar de él o tener contacto, pues los atacó y desconoció en reiteradas ocasiones.



Con la madre de su primera hija (Vanessa) se casó en 1989. Su relación, al igual que la de Diana, fue muy corta. A la fecha, ni sus hijos ni ella quieren hablar de él o tener contacto, pues los atacó y desconoció en reiteradas ocasiones. SUSAN QUINTANA

Con la modelo sostuvo un romance de unos meses en 2018. Terminaron en pleito. Ella dio declaraciones sobre él, y Adame la demandó por difamación.



Con la modelo sostuvo un romance de unos meses en 2018. Terminaron en pleito. Ella dio declaraciones sobre él, y Adame la demandó por difamación. MARÍA SCCREPKA

Con la rusa, a quien le llevaba más de 30 años, sostuvo un romance de unos cuantos meses en 2019.



Con la rusa, a quien le llevaba más de 30 años, sostuvo un romance de unos cuantos meses en 2019. KARLA RUIZ

Tras su truene con María, Ramiro Fumazoni le presentó a Karla. La relación duró poco, pues aseguraron que sus tiempos no cuadraban.



Tras su truene con María, Ramiro Fumazoni le presentó a Karla. La relación duró poco, pues aseguraron que sus tiempos no cuadraban. MAGALY CHÁVEZ

Salieron 4 meses en 2022, y terminaron entre ‘dimes y diretes’. El actor puso en duda la feminidad de la influencer y ella lo demandó.

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