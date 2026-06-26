Alfredo Adame explota vs. reportera tras pregunta sobre su participación en la marcha LGBT+: “Ignorante pen..”

El actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, apodado el ‘Golden boy’, regresará como integrante de la marcha del orgullo en Ciudad de México y ante los reporteros desató polémica. ¿Qué dijo Alfredo Adame? Te contamos.

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Alfredo Adame explota contra reportera sobre marcha LGBT+ en junio 2026

La tarde del viernes, Adame fue entrevistado por la prensa de espectáculos para expresar su sentir al estar por quinta vez en la marcha del orgullo gay.

Alfredo Adame tiene un hijo abiertamente homosexual y su presencia en la marcha reflejaría, como él mismo expresó, que está orgulloso de ser miembro y aliado de la comunidad LGBTIQ+.

Alfredo también dijo:

Me emociona, no por fama, sino simplemente por hacer que los derechos de la comunidad se respeten. Alfredo Adame sobre marcha del orgullo 2026

La situación agarró color cuando una reportera se le fue encima y le preguntó lo siguiente:

Adame, con respeto. Tú dices que también es para darles una lección a todos los que son misóginos y retrógrados, ¿y no te estarías contradiciendo? Reportera sobre declaraciones de Adame para marcha del orgullo 2026

Alfredo Adame acusado de violencia de género en contra de la madre de Gustavo Adolfo Infante / Captura de pantalla

Adame, brevemente le responde la pregunta: "¿Por qué me voy a estar contradiciendo, si yo no soy misógino ni homófobo?”

La reportera quiso seguir insistiendo, a lo que Adame respondió de tajazo y no dejó entonces que la reportera hiciera más preguntas. Después, Adame elevó el tono de la conversación y respondió:

Tu pregunta es ignorante (...) Con tu ching*d* m*dr* es con la que sí soy. Eres una p**d*j*, eso es lo que eres.. Eres una p*nd*j*, p*nd*j* ignorante. Escandalosa, a parte te gusta amarrar navajas, eres una p**d*j*". Alfredo Adame a reportera

Adame dejó de lado la situación y continuó con la entrevista. La respuesta de Alfredo Adame revivió una polémica que tiene que ver con su situación jurídica, y una sentencia que en enero de este año un tribunal de la Ciudad de México le declaró.

Alfredo Adame / Redes sociales

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¿Cuáles son los problemas legales de Alfredo Adame?

El 29 de enero de 2026, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia determinó que Alfredo Adame es civilmente responsable por causar daño moral.

La razón del Tribunal Superior es que sobrepasó los límites de la libertad de expresión, al considerar que sus declaraciones públicas vulneraron el honor y dignidad de Diana Golden, su exesposa.

Alfredo Adame tuvo que salir a la prensa y declararse culpable de sobrepasar la libertad de expresión. Esto con la medida de garantizar el respeto a la legalidad para dejar un claro ejemplo sobre la responsabilidad del discurso público.

Además, tiene una orden de restricción contra Diana Golden ,donde tiene prohibido hablar de ella en espacios públicos e incluso realities. De incumplirse, podría enfrentar arrestos administrativos, multas o incluso una demanda penal que podría llevarlo a la cárcel.

¡Frente a frente! Diana Golden se topa con Adame y apoya a Carlos Trejo. / Foto: Laura Palmer/TVNotas

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¿Cómo fue la relación y batalla legal de Diana Golden contra Alfredo Adame?

Diana Golden conoció a Alfredo Adame en 1986 cuando él trabajaba como sobrecargo y Golden era una actriz que viajaba con frecuencia entre Colombia y México. Adame le propuso matrimonio con el fin de ayudarla a conseguir los papeles y reducir la retención de impuestos.

Lo que comenzó como acuerdo mutuo de conveniencia terminó, en palabras de Golden, en un “matrimonio tormentoso” marcado por celos, posesividad y violencia.

Diana ha relatado que Adame la insultaba y cuestionaba su integridad frente a sus colegas y el punto de quiebre en esta historia ocurrió la noche en que, según la actriz, un Adame, estando presuntamente bajo los influjos del alcohol, se habría enterado de una supuesta infidelidad por parte de ella y terminó reaccionando de manera violenta.

Golden contaría que Adame le metió la pistola a la boca, le tiró sus pertenencias y la sacó de la casa a las tres de la mañana en pijama y descalza. Adame siempre lo negó y acusó a su exesposa de mentirosa, sosteniendo que le fue infiel.

De ahí que la batalla legal que Alfredo Adame enfrentó contra Diana Golden en enero de este año sea un tema que le provocó reacciones que no pudo contener y estalló contra la prensa, reafirmando su postura contra una mujer periodista.