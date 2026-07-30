¿Sergio Mayer acepta pelear vs. Alfredo Adame? Asegura que podría subir al ring para “callarle la boca”

Después de que Alfredo Adame retó a Sergio Mayer para Ring Royale 2 tras su éxito en la primera edición, el exintegrante de ‘Solo para mujeres’ lanzó un fuerte mensaje y dejó entrever que podría existir una pelea el siguiente año. ¿Se cerró el trato para subir al ring? ¡Te contamos!

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Alfredo Adame busca rival para Ring Royale 2. / Redes sociales

¿Desde cuándo retó Alfredo Adame a Sergio Mayer a pelear en Ring Royale 2?

Tras el éxito de la primera edición de Ring Royale, Poncho de Nigris confirmó que se realizarán más peleas el siguiente año. Debido a que Alfredo Adame venció a Carlos Trejo en un combate que se volvió viral, el ‘Golden boy’ no dudó en retar a nuevas personalidades.

El ganador de ‘La granja VIP’ primero fue bateado por Lupillo Rivera, por lo que retó a Sergio Mayer, un rival a su altura mediática: “Al Mayer, al hocicón ese babo. Lo quiero subir en el Ring Royale 2”, comentó frente a las cámaras.

Sergio Mayer se mostró indispuesto a subir al ring al ser cuestionado sobre el reto; sin embargo, tras varias declaraciones de Adame acerca de su hijo, Sergio Mayer Mori, el escenario podría cambiar, pues el exintegrante de Garibaldi ya dio nuevas declaraciones.

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¿Sergio Mayer acepta ser parte de Ring Royale 2? / Redes sociales

¿Segrio Mayer acepta pelear contra Alfredo Adame en Ring Royale 2?

En medio de la polémica que enfrenta Alfredo Adame con su expareja, Diana Golden, Sergio Mayer nuevamente fue cuestionado sobre la posibilidad de subir al ring para pelear con el ‘Golden boy’. Sin rodeos, el exparticipante de La casa de los famosos México respondió:

“Creo que todo tiene un límite; si es necesario callarle la boca arriba del ring, lo voy a hacer”. Sergio Mayer

De acuerdo con el exintegrante ‘Solo para mujeres’, aunque no considera viable subir al ring con Alfredo Adame, no descarta la posibilidad de que suceda debido a los ataques constantes que ha hecho a su hijo.

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Alfredo Adame quiere medirse con Sergio Mayer en Ring Royale. / X

¿Por qué Sergio Mayer no está convencido de pelear en Ring Royale 2 con Alfredo Adame?

De acuerdo con Sergio Mayer, no es viable pelear con Alfredo Adame debido a su edad y su físico, pues aunque reconoce su valor de subir al ring con Carlos Trejo y vencerlo, considera que hizo el ridículo y solo fue “un golpe de suerte”.

“Yo creo que Alfredo ya ganó, ya se debería retirar. Lo único que hizo Alfredo subiendo al ring fue hacer el ridículo; aunque haya ganado, eso no quiere decir que haya hecho una gran pelea”. Sergio Mayer

Además, argumenta que las críticas estarán presentes gane o pierda su combate contra Alfredo Adame, por lo que su participación en Ring Royale 2 sigue siendo una incógnita.

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