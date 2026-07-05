Alfredo Adame revela quién se quedará con su fortuna y bienes cuando muera

Alfredo Adame no deja de estar bajo el ojo público. El conductor volvió a ser tema de conversación luego de que explotara contra un reportero tras ser cuestionado sobre la petición de Diana Golden para que dejara de usar el apodo “Golden Boy”.

Ahora, el también actor vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez por una decisión que tomó sobre el futuro de su patrimonio una vez que él muera. ¿A quién le dejará sus bienes? Aquí te contamos.

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Alfredo Adame / Mezcalent

Alfredo Adame confirma quién será su heredero universal

En una conversación con el sinaloense MazaClan, el presentador reveló tajantemente que la heredera universal de todo su patrimonio es su hija Vanessa Adame Castillo y sus nietos.

Dijo que no solo la decisión está tomada, sino que ya está todo escrito en papel y avalado para que se haga efectivo una vez que él fallezca.

“A mi hija y a mis nietos. Es la heredera universal. Ya está en el testamento, ya está todo.” Alfredo Adame

Hace algún tiempo, Adame declaró que él quiere ser cremado y que sus cenizas queden en la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón Civil de Dolores.

Sin embargo, esta declaración generó dudas acerca de por qué dejó fuera de su herencia a sus demás hijos.

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Alfredo Adame explica por qué dejó fuera de su herencia a sus otros hijos

En la misma conversación, Alfredo Adame mencionó que él ha dejado en vida la herencia para todos sus hijos, y que ellos ya han recibido una gran parte de sus bienes mientras permanecieron bajo su responsabilidad.

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Alfredo Adame / Mezcalent

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Adame?

El ganador de “La Granja VIP” tiene cuatro hijos: Vanessa Adame, Diego Adame Banquells, Alejandro Adame Banquells y Sebastián Adame Banquells.

Los tres varones son fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells, mientras que hasta el momento se desconoce quién es la madre biológica de Vanessa.

Vanessa le ha dado a Alfredo Adame dos nietos, cuyos nombres se conocen como Santiago y María José.

La relación de Diego, Alejandro y Sebastián con su papá ha sido complicada, al punto de que el conductor ha declarado públicamente que ya no mantiene ningún tipo de vínculo con ellos y que “ya no son su sangre”.

No obstante, hace unos días Adame avivó los rumores sobre una posible reconciliación con Mary Paz Banquells, luego de publicar una fotografía en la que aparecen juntos.

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