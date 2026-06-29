Alfredo Adame responde a Diana Golden en la polémica por el apodo “Golden boy”, ¿qué dijo?

Alfredo Adame vuelve a estar en el centro de la conversación dentro del mundo de la farándula. Luego de que surgieran rumores sobre una posible reconciliación con Mary Paz Banquells, el ganador de “La granja VIP” ahora enfrenta una nueva polémica tras reaccionar a la petición de su exesposa, Diana Golden, quien le pidió dejar de usar el apodo “Golden boy”. ¿Qué respondió? Aquí te contamos.

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Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué dijo Diana Golden sobre el apodo “Golden boy” de Alfredo Adame?

Hace unos días, la actriz no dejó pasar la oportunidad para expresar su molestia porque Alfredo Adame utiliza el apodo “Golden Boy”, alegando que es una clara referencia a su apellido y que está colgándose de su fama.

Diana Golden delcaró ante los medios que está muy molesta con Adame, y que odia que “se ponga su apellido”, que lo deje de usar y la supere a ella cuanto antes.

“La única y original Golden soy yo. Yo soy Diana Goldenberg.” Diana Golden

También aclaró que el “Golden” es un apellido y no un apodo como lo utiliza Alfredo Adame, criticando que la actitud del actor le parece ridícula.

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Diana Golden reclamó que Adame solo busca colgarse de su fama. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame a los comentarios de Diana Golden?

Fue durante un encuentro con medios de comunicación cuando un reportero cuestionó a Alfredo Adame sobre los comentarios de Diana Golden y si ya tenía conocimiento de su petición para dejar de utilizar el apodo “Golden Boy”.

El conductor de inmediato mostró su molestia y respondió con gritos. Adame aseguró que el apodo “Golden boy” es un término genérico y negó que tenga relación con el apellido de la actriz.

“Ella no es Golden, es Goldenberg... Es una estupidez”, expresó el también actor.

Alfredo Adame continuó molesto con el reportero e incluso le pidió que, antes de hacer una pregunta, razonara mejor lo que iba a cuestionar.

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“¡Ella no es Golden, es Goldenberg! Es una estupidez”: 😡💢Alfredo Adame no ocultó su molestia al ser cuestionado sobre si sabía que su expareja, Diana Golden, había pedido que no usara más el ‘Golden Boy’ porque se estaba colgando de su apellido.



Maxine Woodside (@maxwoodside)… pic.twitter.com/usrpUPRKJK — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 29, 2026

¿Cuál es la historia entre Alfredo Adame y Diana Golden?

Diana Golden y Alfredo Adame tuvieron un polémico matrimonio a finales de la década de los ochenta. De acuerdo con declaraciones de la actriz, la relación estuvo marcada por constantes conflictos debido a presuntos problemas de alcoholismo por parte del conductor.

El matrimonio duró poco tiempo y, lejos de ser recordado por momentos felices, estuvo rodeado de controversias. Con el paso de los años, ambos protagonizaron diversos enfrentamientos públicos, además de un proceso legal en el que se determinó la responsabilidad de Alfredo Adame por daño moral en perjuicio de Diana Golden.

Recientemente, Alfredo Adame volvió a estar en el centro de la polémica tras su ausencia en la marcha LGBT+ del fin de semana. Según explicó, no asistió debido a que las personas encargadas de su participación lo dejaron plantado.

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