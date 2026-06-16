¿Alfredo Adame a la cárcel? Gustavo Adolfo Infante habla tras audiencia por denuncia de violencia de género

La batalla legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante comenzó desde el 2022, año en el que el actor y ganador de La mansión VIP presuntamente lanzó un duro comentario en contra del conductor de El minuto que cambió mi destino. A casi cuatro años de aquel momento, ambos se reúnen en una nueva audiencia. ¿Qué sucedió?

Gustavo Adolfo Infante demandó a Alfredo Adame / Redes sociales

¿Cómo inició el conflicto entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame?

Todo inició con una riña protagonizada por Alfredo Adame, misma que fue retomada por Gustavo Adolfo Infante como un “tema de espectáculos”, mientras el conductor daba su opinión, la respuesta del actor fue más fuerte posteriormente.

Alfredo lanzó intimidaciones a Gustavo Adolfo, además de ligarlo con hechos delictivos. Por otra parte, también aprovechó para arremeter contra la madre del periodista, señalándola de presuntamente hacer “brujería” y dedicarse a la “prostitu...”.

Esto solo causó que Infante tomara acciones legales contra Alfredo, uno de los primeros resultados llegó en diciembre de ese 2022, cuando las autoridades definieron que el exparticipante de La casa de los famosos no podía acercarse a la madre de Gustavo Adolfo.

Fiel a su estilo, Adame llegó a mencionar que la señora, que en ese tiempo tenía 85 años, estaba siendo manipulada para declarar en su contra:

“ Esto está siendo manipulado por este cuate, ya saben quien, está siendo manipulada y yo creo que el que está ejerciendo violencia de género y violencia de todo esto es él porque está exponiendo a su señora mamá ”, dijo Adame en aquel momento.

Ahora, se reunieron nuevamente y la batalla vuelve al centro de la conversación. ¿Qué pasó exactamente?

Te puede interesar: ¿Marco Chacón perdió la demanda contra Gustavo Adolfo Infante? Esta fue la resolución que desató polémica

Alfredo Adame acusado de violencia de género en contra de la madre de Gustavo Adolfo Infante / Captura de pantalla

¿Qué pasó en la audiencia de Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame HOY 16 de junio?

Este martes 16 de junio Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame se vieron las caras en una audiencia relacionada a la denuncia por violencia mediática y de género, en contra del actor.

Más allá de nuevos detalles, la audiencia de hoy significó una “actualización” en el equipo legal de Gustavo Adolfo, ya que cambió a sus abogados:

A cambiar de abogados, por eso tiene que venir mi mamá. (...) Ya no llegamos a un acuerdo (con los anteriores), cuando se pierde la confianza en un abogado, se pierde todo. Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo aceptó que las diferencias con sus abogados surgieron luego de que su equipo intentara negociar con Adame, aún cuando todo parecían llevar una buena ventaja en contra del actor:

Adame ya lo metimos a la cárcel una vez, al torito, y después está vinculado a proceso. Si tú vas ganando un caso, como para qué haces una negociación. Gustavo Adolfo Infante

Además, negó categóricamente que exista una negociación entre ambas partes, y que toda idea fue generada por su equipo legal, uno de los momentos que llevó a molestarse con ellos y que derivaría en su “separación”.

Lee: Marco Chacón vs Gustavo Adolfo Infante: se ven las caras en segunda audiencia tras demanda por daño moral

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre la audiencia de HOY 16 de junio con Gustavo Adolfo Infante?

A su salida de la audiencia, Alfredo Adame también decidió hablar respecto a esta batalla legal contra Gustavo Adolfo Infante, mencionando que la audiencia se retomará hasta el 10 de septiembre, esto debido a la “falta de información” de los nuevos abogados del conductor.

Por otro lado, confirmó que sí hubo un acercamiento por parte del equipo de Gustavo Adolfo para llegar a un acuerdo, algo que no se logró por las actitudes y acciones de su “rival":

Lo que querían ya era un arreglo, sin clausulas, si nada, simplemente que se desista. Me mandaron un documento donde se desiste esta persona, donde se desiste y todo. Y luego de repente sale este tipo ‘que no’, se mentó la madr* contra el Lic. Beceiro. Alfredo Adame

Alfredo Adame habla de su audiencia con Gustavo Adolfo Infante / Mezcalent

Adame añadió que la relación laboral entre Gustavo y su abogado era complicada, ya que hasta mencionó que el conductor presuntamente no le habría pagado a al Licenciado, aún cuando “lo ha salvado” varias veces.

Por último, Alfredo negó que existiera la posibilidad de dar una disculpa pública, ni mucho menos de estar presente en El minuto que cambio mi destino, programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Tal vez te interese: Sergio Mayer pierde millonaria demanda vs. Gustavo Adolfo Infante y ¡se olvida de los millones que pedía!